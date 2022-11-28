Rober Hatemo'nun son halini görenlerin bir gözü onda kalıyor! Askerde sünnet olmuştu artık 42 yaşında yeni haliyle...
2000'li yılların altın çocuklarından biriydi Rober Hatemo "Beyaz ve Sen", "Senden Çok Var", "Aşksız Prens" gibi şarkılarla hafızalara kazınmış, herkesin de sevgilisi olmuş isimlerden biri. 2000'lerin esmer prensi Rober Hatemo o zamanlar da farklı tarzı ile dikkat çeken isimlerdendi. Ancak sonrasında ortalardan bir kayboldu, pis kayboldu. Peki Rober Hatemo şimdilerde neler yapıyor dersiniz? Rober Hatemo son haliyle herkesi şaşırtıyor. İşte haberin detayları...
28.11.2022 09:34 - Son Güncelleme: 28.11.2022 09:34
90'lı yıllarda Esmer Yarim şarkısı ile tanınan Rober Hatemo, 2000'li yıllarda Senden Çok Var ve Beyazlar İçerisinde Sen şarkıları ile yıldızını iyice parlatmıştı.
1990'lı yıllarda 'Esmer' şarkısıyla parlayan Rober Hatemo, bir süredir gözlerden uzakta bir yaşam sürüyor. Şarkılarıyla 2000'li yıllara damga vuran Rober Hatemo sosyal medyayı çok aktif kullanıyor.
ASKERDE SÜNNET OLMUŞTU
Rober Hatemo, 1994 yılında Adana'da askerlik yaparken sünnet olmuştu. Hatemo, ''Sünnet olmayan bir arkadaşım daha vardı, ikimizi birlikte kestiler. Ailem hiç tutucu değildir'' itirafıyla çok konuşulmuştu.