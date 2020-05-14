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Rihanna'nın serveti dudak uçuklattı! İsteklerinden sonra servetiyle şoke etti

Rihanna'nın Britanya'nın en zengin kadın müzisyeni olduğu açıklandı. Barbados doğumlu pop star bir süredir Londra'da yaşamına devam ediyor. The Sunday Times'ın Britanya'nın en zengin müzisyenlerini sıralayan Rich List'ine (Zengin Listesi) göre Rihanna, Andrew Lloyd Webber ve Paul McCartney'in ardından üçüncü sırada yer alıyor. 32 yaşındaki Rihanna, kulis istekleri ile geçtiğimiz günlerde çok konuşulmuştu.

14.05.2020 11:33 - Son Güncelleme: 14.05.2020 12:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





