RAMAZAN İMSAKİYE
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Rihanna'nın serveti dudak uçuklattı! İsteklerinden sonra servetiyle şoke etti

Rihanna'nın Britanya'nın en zengin kadın müzisyeni olduğu açıklandı. Barbados doğumlu pop star bir süredir Londra'da yaşamına devam ediyor. The Sunday Times'ın Britanya'nın en zengin müzisyenlerini sıralayan Rich List'ine (Zengin Listesi) göre Rihanna, Andrew Lloyd Webber ve Paul McCartney'in ardından üçüncü sırada yer alıyor. 32 yaşındaki Rihanna, kulis istekleri ile geçtiğimiz günlerde çok konuşulmuştu.

14.05.2020 11:33 - Son Güncelleme: 14.05.2020 12:06
Rihanna'nın serveti dudak uçuklattı! İsteklerinden sonra servetiyle şoke etti

Rihanna'nın Britanya'nın en zengin kadın müzisyeni olduğu açıklandı. Barbados doğumlu pop star bir süredir Londra'da yaşamına devam ediyor. Servetinin değeri ise 468 milyon pound yani yaklaşık 576 milyon dolar.

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Rihanna'nın serveti dudak uçuklattı! İsteklerinden sonra servetiyle şoke etti

The Sunday Times'ın Britanya'nın en zengin müzisyenlerini sıralayan Rich List'ine (Zengin Listesi) göre Rihanna, Andrew Lloyd Webber ve Paul McCartney'in ardından üçüncü sırada yer alıyor.

Rihanna'nın serveti dudak uçuklattı! İsteklerinden sonra servetiyle şoke etti

Rihanna'nın gelirinin artmasında kozmetik markası Fenty Beauty'nin payı büyük. Rihanna, geçtiğimiz günlerde kulis istelleriyle gündeme gelmişti...

Rihanna'nın serveti dudak uçuklattı! İsteklerinden sonra servetiyle şoke etti

İşte ünlü yıldızların kaprisleri ve olmazsa olmaz kulis istekleri...

Rihanna'nın serveti dudak uçuklattı! İsteklerinden sonra servetiyle şoke etti

RIHANNA'NIN KULİS İSTEKLERİ

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