RAMAZAN İMSAKİYE
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Makyaj videosu ile güldüren Yıldız Tilbe’nin kızını görenler şoke oldu! İşte Sezen Burçin...

Yıldız Tilbe, makyaj videosu ile sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Koronavirüs salgını sebebiyle iki aydır evinde karantinada olan Yıldız Tilbe, makyaj yaptığı anları sevenleriyle paylaştı. Canlı yayın esnasında muhabbet ederken bir yandan da makyaj yapan Tilbe, "Ay ne güzel oldum. Hiç böyle makyaj gördünüz mü? Ben de görmedim. Dağılmıyoruz, dağıtıyoruz." dedi. Makyaj videosu ile dikkat çeken yaşındaki Tilbe'nin özel hayatı merak konusu oldu. Yıldız Tilbe'nin kızı Sezen Burçin'in son halini görenler şaşkınlık geçirdi! Yıldız Tilbe'nin, yıllardır kameralardan uzak tuttuğu kızı Sezen ile benzerliği ise sosyal medyanın gündemine oturdu.

14.05.2020 12:22 - Son Güncelleme: 14.05.2020 12:32
Makyaj videosu ile güldüren Yıldız Tilbe’nin kızını görenler şoke oldu! İşte Sezen Burçin...

Koronavirüsten dolayı evde karantinada olan ünlülerden Yıldız Tilbe, Instagram canlı yayınıyla hayranlarıyla bir araya geldi. AVM ve kuaförlerin açılışı ile ilgili konuşan Yıldız Tilbe, mikrop kaynayan o yerlerden uzak duracağını söyledi.
Canlı yayın esnasında muhabbet ederken bir yandan da makyaj yapan Tilbe, şunları söyledi...

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Makyaj videosu ile güldüren Yıldız Tilbe’nin kızını görenler şoke oldu! İşte Sezen Burçin...

"Ay ne güzel oldum. Hiç böyle makyaj gördünüz mü? Ben de görmedim. Dağılmıyoruz, dağıtıyoruz."

Makyaj videosu ile güldüren Yıldız Tilbe’nin kızını görenler şoke oldu! İşte Sezen Burçin...

Yıldız Tilbe, geçtiğimiz günlerde evde oturmaktan paslandığını dile getirmişti.

Makyaj videosu ile güldüren Yıldız Tilbe’nin kızını görenler şoke oldu! İşte Sezen Burçin...

Hem şarkılarıyla hem de yaşadıklarıyla her döneme damga vuran isimlerden biri Yıldız Tilbe.

Makyaj videosu ile güldüren Yıldız Tilbe’nin kızını görenler şoke oldu! İşte Sezen Burçin...

Şimdilerde sosyal medyayı aktif kullanmasıyla birlikte daha fazla popüler olan Yıldız Tilbe'nin kendinden sadece 17 yaş küçük bir çocuğu olduğunuöğrenenler şoke oldu.

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