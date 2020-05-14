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Makyaj videosu ile güldüren Yıldız Tilbe’nin kızını görenler şoke oldu! İşte Sezen Burçin...

Yıldız Tilbe, makyaj videosu ile sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Koronavirüs salgını sebebiyle iki aydır evinde karantinada olan Yıldız Tilbe, makyaj yaptığı anları sevenleriyle paylaştı. Canlı yayın esnasında muhabbet ederken bir yandan da makyaj yapan Tilbe, "Ay ne güzel oldum. Hiç böyle makyaj gördünüz mü? Ben de görmedim. Dağılmıyoruz, dağıtıyoruz." dedi. Makyaj videosu ile dikkat çeken yaşındaki Tilbe'nin özel hayatı merak konusu oldu. Yıldız Tilbe'nin kızı Sezen Burçin'in son halini görenler şaşkınlık geçirdi! Yıldız Tilbe'nin, yıllardır kameralardan uzak tuttuğu kızı Sezen ile benzerliği ise sosyal medyanın gündemine oturdu.

14.05.2020 12:22 - Son Güncelleme: 14.05.2020 12:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





