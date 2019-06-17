Berkay Şahin Lamborghini aldı! Mahkemede aylık gelirim 1000 lira demişti...

LÜKS araç tutkusuyla bilinen Berkay, koleksiyonuna bir yenisini ekledi. Popçu, bunun için de geçen yıl eşi Özlem Ada Şahin'e evlilik yıldönümü hediyesi olarak aldığı 2 buçuk milyonluk liralık Mercedes cipi sattı. Kendisine 2013 model 1 milyon 300 bin liralık Lamborghini Gallardo alan popçu, ikinci kızlarına hamile olan eşini de unutmadı.