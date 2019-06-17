Berkay Şahin Lamborghini aldı! Mahkemede aylık gelirim 1000 lira demişti...
Berkay Şahin, milyonluk yeni oyuncağıyla magazin gündeminde. Arda Turan ile yaşadığı kavganın ardından çıktığı mahkemede aylık gelirinin 1000 lira olduğunu söyleyen Berkay Şahin, 1 milyon 300 bin liralık Lamborghini Gallardo satın aldı. Ünlü şarkıcı eşini de unutmadı. Berkay, ikinci kızları Zeynep Mira'ya 9 aylık hamile olan eşinin ayağını 300 bin liralık pikapla yerden kesti
LÜKS araç tutkusuyla bilinen Berkay, koleksiyonuna bir yenisini ekledi. Popçu, bunun için de geçen yıl eşi Özlem Ada Şahin'e evlilik yıldönümü hediyesi olarak aldığı 2 buçuk milyonluk liralık Mercedes cipi sattı. Kendisine 2013 model 1 milyon 300 bin liralık Lamborghini Gallardo alan popçu, ikinci kızlarına hamile olan eşini de unutmadı.
BERKAY'IN MİLYONLUK ARAÇLARI!
Berkay, eşine doğum hediyesi olarak Volkswagen Amarok marka pikapla jest yaptı. Şarkıcı, lüks hediyeye 300 bin lira ödedi. Önceki gün Nişantaşı City's AVM çıkışı görüntülenen popçunun yeni aracının plakasında da kendisi, eşi ve minik kızları Arya'nın adının baş harfleri vardı…