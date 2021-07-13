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Rihanna'nın kiracısı olmak isteyen buyursun gelsin! Bu parayı veren evi kapar Rihanna'nın kiracısı olmak kolay değil

Dünyaca ünlü Barbadoslu şarkıcı Rihanna uzun süredir albüm yapmıyor ancak magazin gündeminin ilk sıralarından da düşmüyor. Barbadoslu ünlü şarkıcı Rihanna, Beverly Hills'teki lüks malikanesine kiracı arıyor. . Rihanna 548 metrekarelik evi için aylık ücret ise dudak uçuklatan cinsten. İşte Rihanna'nın Beverly Hills'te kiracısını bekleyen evi...

13.07.2021 13:02 - Son Güncelleme: 13.07.2021 13:02
Rihanna'nın kiracısı olmak isteyen buyursun gelsin! Bu parayı veren evi kapar Rihanna'nın kiracısı olmak kolay değil

Geçen sene 13.8 milyon dolara satın aldığı malikanesini kiraya veren Rihanna'nın istediği miktar yenir yutulur cinsten değil.

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Rihanna'nın kiracısı olmak isteyen buyursun gelsin! Bu parayı veren evi kapar Rihanna'nın kiracısı olmak kolay değil

Rihanna yıllardır attığı her adımla olay yaratmayı başarıyor.

Rihanna'nın kiracısı olmak isteyen buyursun gelsin! Bu parayı veren evi kapar Rihanna'nın kiracısı olmak kolay değil

Kendisi 2017 yılında Fenty Beauty isimli kozmetik markasının yakaladığı başarıyla sadece müzik sektörünü değil güzellik sektörünü de kasıp kavurmuştu.

Rihanna'nın kiracısı olmak isteyen buyursun gelsin! Bu parayı veren evi kapar Rihanna'nın kiracısı olmak kolay değil

Bir sene ardından da Savage x Fenty isimli iç çamaşırı koleksiyonunu çıkartarak kazancını da bir hayli katladı. Marka değeri bu sene tam 1 milyar dolar olarak hesaplandı.

Rihanna'nın kiracısı olmak isteyen buyursun gelsin! Bu parayı veren evi kapar Rihanna'nın kiracısı olmak kolay değil

Senelerdir harcadığı emeğin karşılığını alıyor. Barbados doğumlu sanatçının kendi adına kayıtlı bir hayli mal varlığı bulunuyor.