Rihanna'nın hamile göbeğine bakın! Transparan elbisesiyle boy gösterdi karnı burnunda pozları görenler: "Karnımı komşulara göstermişimdir"

Sinema dünyasının büyük buluşması 95'inci kez gerçekleşti. Geçen yıl, Will Smith'in, karısı Jada Pinkett Smith ile ilgili şakası yüzünden sunucu Chris Rock'ı tokatlayarak damgasını vurduğu tören bu yıl daha sakindi. Törende ödül alanların ağlaması sosyal medyaya damga vurarken yıldızlar iddialı seçimler yaptı.

Oscar'a Rihanna damgası | VİDEO