Rihanna'nın hamile göbeğine bakın! Transparan elbisesiyle boy gösterdi karnı burnunda pozları görenler: "Karnımı komşulara göstermişimdir"
Rihanna'nın hamile göbeğine bakın! Transparan elbisesiyle Oscar Ödülleri'nde boy gösterdi karnı burnunda pozları görenler Rihanna'yı yorum yağmuruna tuttu. 13 Mayıs 2022'de oğlunu kucağına alan Rihanna, ikinci kez anne olmak için gün sayıyor. İsmini henüz açıklamadığı bebeğinin yüzünü geçtiğimiz haftalarda ilk kez gösteren Barbadoslu şarkıcı, Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nin verdiği Oscar Ödülleri töreninde kameralara poz verdi. Rihanna'nın hamile hali kısa sürede gündem oldu.
13.03.2023 11:29 - Son Güncelleme: 13.03.2023 11:44
Sinema dünyasının büyük buluşması 95'inci kez gerçekleşti. Geçen yıl, Will Smith'in, karısı Jada Pinkett Smith ile ilgili şakası yüzünden sunucu Chris Rock'ı tokatlayarak damgasını vurduğu tören bu yıl daha sakindi. Törende ödül alanların ağlaması sosyal medyaya damga vurarken yıldızlar iddialı seçimler yaptı.