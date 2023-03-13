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Haberler Magazin Rihanna'nın hamile göbeğine bakın! Transparan elbisesiyle boy gösterdi karnı burnunda pozları görenler: "Karnımı komşulara göstermişimdir"

Rihanna'nın hamile göbeğine bakın! Transparan elbisesiyle boy gösterdi karnı burnunda pozları görenler: "Karnımı komşulara göstermişimdir"

Rihanna'nın hamile göbeğine bakın! Transparan elbisesiyle Oscar Ödülleri'nde boy gösterdi karnı burnunda pozları görenler Rihanna'yı yorum yağmuruna tuttu. 13 Mayıs 2022'de oğlunu kucağına alan Rihanna, ikinci kez anne olmak için gün sayıyor. İsmini henüz açıklamadığı bebeğinin yüzünü geçtiğimiz haftalarda ilk kez gösteren Barbadoslu şarkıcı, Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nin verdiği Oscar Ödülleri töreninde kameralara poz verdi. Rihanna'nın hamile hali kısa sürede gündem oldu.

13.03.2023 11:29 - Son Güncelleme: 13.03.2023 11:44
Rihanna’nın hamile göbeğine bakın! Transparan elbisesiyle boy gösterdi karnı burnunda pozları görenler: Karnımı komşulara göstermişimdir

Rihanna'nın hamile göbeğine bakın! Transparan elbisesiyle boy gösterdi karnı burnunda pozları görenler, "Karnımı komşulara göstermişimdir" , "Rihanna hep hamile sanki" yorumları yaptı.

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Rihanna’nın hamile göbeğine bakın! Transparan elbisesiyle boy gösterdi karnı burnunda pozları görenler: Karnımı komşulara göstermişimdir

Sinema dünyasının büyük buluşması 95'inci kez gerçekleşti. Geçen yıl, Will Smith'in, karısı Jada Pinkett Smith ile ilgili şakası yüzünden sunucu Chris Rock'ı tokatlayarak damgasını vurduğu tören bu yıl daha sakindi. Törende ödül alanların ağlaması sosyal medyaya damga vurarken yıldızlar iddialı seçimler yaptı.

Oscar'a Rihanna damgası | VİDEO

Rihanna’nın hamile göbeğine bakın! Transparan elbisesiyle boy gösterdi karnı burnunda pozları görenler: Karnımı komşulara göstermişimdir

Törene Lady Gaga, Lenny Kravitz, Rihanna şarkılarıyla renk kattı. Sevgilisi ASAP Rocky ile birlikte ikinci bebeğine hamile olan Rihanna, karnı burnunda bir şekilde sahneye çıktı ve şarkısını seslendirdi.

Rihanna’nın hamile göbeğine bakın! Transparan elbisesiyle boy gösterdi karnı burnunda pozları görenler: Karnımı komşulara göstermişimdir

Rihanna'nın hamileliği kısa sürede sosyal medyada gündem oldu, yorum yağmuruna tutuldu.

Rihanna’nın hamile göbeğine bakın! Transparan elbisesiyle boy gösterdi karnı burnunda pozları görenler: Karnımı komşulara göstermişimdir

İkinci kez hamile olan Rihanna oğluyla esprili paylaşımıyla gündeme gelmişti geçtiğimiz günlerde. "Oscar'a kardeşinin gideceğini öğrenince..." ddiyen Rihanna'ya Gigi Hadid'ten yorum gecikmedi.

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