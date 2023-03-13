Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz aşkı yeniden mi? Olay hamle ortalığı karıştırdı görenler: "Küllenen aşk alevlenmiş"
Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz aşkı 'yeniden mi' dedirten hamle! Ortalık karıştı görenler, "Küllenen aşk alevlenmiş" yorumları yaptı. Kerem Bürsin, Umut Evirgen, Cem Yılmaz... Eski sevgili listesi bir hayli kabarık olan Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz ile gündeme bomba gibi düştü. İkilinin hamlesi "Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz barıştı mı" , "Aşk yeniden mi" dedirtti.
13.03.2023 10:50 - Son Güncelleme: 13.03.2023 11:00
"KÜLLENEN AŞK ALEVLENMİŞ"
Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz aşkı yeniden mi? Olay hamle ortalığı karıştırdı görenler, "Küllenen aşk alevlenmiş" yorumları yaptı.
Son olarak 'Devin' karakteri ile sevenlerinin karşısına çıkan yuncu Serenay Sarıkaya sosyal medya gündeminde.
Dijital platformda yayınlanan 'Şahmaran' dizisinde Burak Deniz ile kamera karşısına geçen Serenay Sarıkaya'nın yeni partneri Kıvanç Tatlıtuğ oldu.
Gündemden düşmeyen Serenay Sarıkaya'nın kendisinden yaşça büyük eski aşkı Cem Yılmaz ile sosyal medyada takipleşmesiyle herkesi şaşkına çevirdi Sarıkaya ile Yılmaz'ın hamlesi, "Aşk yeniden mi" dedirtti.