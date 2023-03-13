Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz aşkı yeniden mi? Olay hamle ortalığı karıştırdı görenler: "Küllenen aşk alevlenmiş"

TARZININ BEDELİ

Sosyal medyanın konuşulanlarından olan genç oyuncunun yeni projesinde giydiği elbisesinin fiyatı magazin gündemine bomba gibi düştü. Serenay'ın küpesinin 3500 TL, elbisesinin 52.900 TL, ceketinin 10.700 TL çantasının ise 8200 TL olduğu ortaya çıktı.