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Haberler Magazin Meedo Şeyma Subaşı'ya 'abone' oldu! Özel içerikler grup sohbetleri neler neler "Ben sevgilimin malıyım bundan da memnunum" demişti!

Meedo Şeyma Subaşı'ya 'abone' oldu! Özel içerikler grup sohbetleri neler neler "Ben sevgilimin malıyım bundan da memnunum" demişti!

Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 10 ilimizi acı bir şekilde etkileyen depremin ardından tüm Türkiye tek yürek olurken Şeyma Subaşı'nın tatil paylaşımlarına tepki yağmıştı. Bu paylaşımları sonrası 'Herkesin acıyla başa çıkma yöntemi farklıdır' açıklaması yapan sonrasında 400 bine yakın takipçi kaybeden Şeyma Subaşı'nın sosyal medya hamlesi herkesi şaşırttı. İşte detaylar...

14.03.2023 09:16 - Son Güncelleme: 14.03.2023 09:18
Meedo Şeyma Subaşı’ya ’abone’ oldu! Özel içerikler grup sohbetleri neler neler Ben sevgilimin malıyım bundan da memnunum demişti!

Şeyma Subaşı ve evlilik hazırlığında olduğu uzatmalı sevgilisi Meedo cephesinden flaş hamle.

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Meedo Şeyma Subaşı’ya ’abone’ oldu! Özel içerikler grup sohbetleri neler neler Ben sevgilimin malıyım bundan da memnunum demişti!

Şeyma Subaşı, Mayıs ayında Mısırlı iş insanı sevgilisiyle evlenecek.

Meedo Şeyma Subaşı’ya ’abone’ oldu! Özel içerikler grup sohbetleri neler neler Ben sevgilimin malıyım bundan da memnunum demişti!

Düğün öncesi Şeyma'dan flaş bir hamle geldi.

Meedo Şeyma Subaşı’ya ’abone’ oldu! Özel içerikler grup sohbetleri neler neler Ben sevgilimin malıyım bundan da memnunum demişti!

Subaşı, Instragm'da abonelik sistemine geçti.

Meedo Şeyma Subaşı’ya ’abone’ oldu! Özel içerikler grup sohbetleri neler neler Ben sevgilimin malıyım bundan da memnunum demişti!

Şeyma'ya abone olanlardan biri de hiç kuşkusuz Meedo.

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