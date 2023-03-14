Meedo Şeyma Subaşı'ya 'abone' oldu! Özel içerikler grup sohbetleri neler neler "Ben sevgilimin malıyım bundan da memnunum" demişti!
Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 10 ilimizi acı bir şekilde etkileyen depremin ardından tüm Türkiye tek yürek olurken Şeyma Subaşı'nın tatil paylaşımlarına tepki yağmıştı. Bu paylaşımları sonrası 'Herkesin acıyla başa çıkma yöntemi farklıdır' açıklaması yapan sonrasında 400 bine yakın takipçi kaybeden Şeyma Subaşı'nın sosyal medya hamlesi herkesi şaşırttı. İşte detaylar...
14.03.2023 09:16 - Son Güncelleme: 14.03.2023 09:18