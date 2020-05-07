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Rihanna'nın bu istekleri duyanlara yok artık dedirtti! Bir ailenin aylık alışverişi kadar...

Yıldızların sahneye çıkmadan önce kendilerini kuliste rahat hissetmeleri için bazı istekleri olabiliyor ama bunu biraz abartan ünlüler var... Halısından perdesine, hatta aydınlatmasına kadar farklı bir ortam isteyen ünlülerin istekleri şaşırtıyor. Rihanna'dan Shakira'ya, Katy Perry'den Beyonce'ye biraz kaprisli ve rahatına düşkün ünlüler...

07.05.2020 14:20 - Son Güncelleme: 07.05.2020 14:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





