RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Galeri Magazin Rihanna'nın bu istekleri duyanlara yok artık dedirtti! Bir ailenin aylık alışverişi kadar...

Rihanna'nın bu istekleri duyanlara yok artık dedirtti! Bir ailenin aylık alışverişi kadar...

Yıldızların sahneye çıkmadan önce kendilerini kuliste rahat hissetmeleri için bazı istekleri olabiliyor ama bunu biraz abartan ünlüler var... Halısından perdesine, hatta aydınlatmasına kadar farklı bir ortam isteyen ünlülerin istekleri şaşırtıyor. Rihanna'dan Shakira'ya, Katy Perry'den Beyonce'ye biraz kaprisli ve rahatına düşkün ünlüler...

07.05.2020 14:20 - Son Güncelleme: 07.05.2020 14:20
Rihanna'nın bu istekleri duyanlara yok artık dedirtti! Bir ailenin aylık alışverişi kadar...

İşte Ünlü yıldızların kaprisleri ve olmazsa olmaz kulis istekleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Rihanna'nın bu istekleri duyanlara yok artık dedirtti! Bir ailenin aylık alışverişi kadar...

RIHANNA'NIN KULİS İSTEKLERİ

- 5'li priz

"Rahat bir atmosfer" için yeterli aydınlatma

Rihanna'nın bu istekleri duyanlara yok artık dedirtti! Bir ailenin aylık alışverişi kadar...

- Dolapları kapamak için beyaz örtüler
- Nemlendirici krem

Rihanna'nın bu istekleri duyanlara yok artık dedirtti! Bir ailenin aylık alışverişi kadar...

- Hayvan baskılı halı (Rihanna halının üzerinde çıplak ayakla yürüyeceği için, üzeri temiz olmalı)
- Siyah ve mavi şifon perde

Rihanna'nın bu istekleri duyanlara yok artık dedirtti! Bir ailenin aylık alışverişi kadar...

- Bolca mum
- İçerisinde beyaz lale bulunan kare vazolar

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın'ın paylaşımının ardından şok gerçek! İşte sır gibi sakladığı kızı...
Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın'ın paylaşımının ardından şok gerçek! İşte sır gibi sakladığı kızı...