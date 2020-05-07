Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın'ın paylaşımının ardından şok gerçek! İşte sır gibi sakladığı kızı...
Yeşilçam filmlerinin unutulmaz ismi Cüneyt Arkın, 82 yıllık ömrüne 250 film sığdırdığını ve seyircilerin ekran karşısından kendisini en çok, Türkan Şoray ile Fatma Girik'le yakıştırdığını belirtti. Sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlarda bulunan Cüneyt Arkın, eşine ve ailesine olan sevgisini her fırsatta dile getiriyor. Son olarak eşi ve çocuklarıyla, "Gerçeği hayalinden daha güzel olan ve hayal edip elde ettikten sonra değeri azalmayan, aksine her gün artan tek şey evlattır. Aile ise sevginin en güçlü hаlidir. Onlаrsız bu dünyаnın ne derdi çekilir ne de tаsаsı" notuyla yıllar önceki ve şimdiki hallerini paylaşan Yeşilçam oyuncusu Cüneyt Arkın'ın özel hayatı mercek altına alındı. Ortaya çıkan gerçek herkesi şoke etti. İşte Cüneyt Arkın'ın sır gibi sakladığı kızı...
07.05.2020 14:07
- Son Güncelleme: 07.05.2020 14:21
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