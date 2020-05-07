RAMAZAN İMSAKİYE
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Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın'ın paylaşımının ardından şok gerçek! İşte sır gibi sakladığı kızı...

Yeşilçam filmlerinin unutulmaz ismi Cüneyt Arkın, 82 yıllık ömrüne 250 film sığdırdığını ve seyircilerin ekran karşısından kendisini en çok, Türkan Şoray ile Fatma Girik'le yakıştırdığını belirtti. Sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlarda bulunan Cüneyt Arkın, eşine ve ailesine olan sevgisini her fırsatta dile getiriyor. Son olarak eşi ve çocuklarıyla, "Gerçeği hayalinden daha güzel olan ve hayal edip elde ettikten sonra değeri azalmayan, aksine her gün artan tek şey evlattır. Aile ise sevginin en güçlü hаlidir. Onlаrsız bu dünyаnın ne derdi çekilir ne de tаsаsı" notuyla yıllar önceki ve şimdiki hallerini paylaşan Yeşilçam oyuncusu Cüneyt Arkın'ın özel hayatı mercek altına alındı. Ortaya çıkan gerçek herkesi şoke etti. İşte Cüneyt Arkın'ın sır gibi sakladığı kızı...

07.05.2020 14:07 - Son Güncelleme: 07.05.2020 14:21
Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın'ın paylaşımının ardından şok gerçek! İşte sır gibi sakladığı kızı...

Cüneyt Arkın, eşi ve ailesi hakkında yaptığı paylaşımın ardından, bazı kişilerin yeni öğrendiği gerçekle şoke oldu. Yeşilçam filmlerinin unutulmaz ismi Cüneyt Arkın... 7'den 70'e herkesin hayatının bir dönemine mutlaka dokunan usta oyuncu, Instagram'ı aktif kullanan ünlüler arasında yerini aldı.

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Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın'ın paylaşımının ardından şok gerçek! İşte sır gibi sakladığı kızı...

Cüneyt Arkın, Yeşilçam filmleriyle günümüzde yayınlanan projeleri kıyaslayarak sitem etti. 82 yıllık ömrüne 250 film sığdırdığını belirten Cüneyt Arkın, seyircilerin ekran karşısından kendisini en çok, Türkan Şoray ve Fatma Girik'le yakıştırdığını belirtti.

Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın'ın paylaşımının ardından şok gerçek! İşte sır gibi sakladığı kızı...

Sosyal medyadan sık sık paylaşımda bulunan Cüneyt Arkın, 51 yıllık eşi Betül Cüreklibatır'a ve çocuklarına olan sevgisini anlatan fotoğraflarla dikkat çekiyor.

Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın'ın paylaşımının ardından şok gerçek! İşte sır gibi sakladığı kızı...

Arkın, eşi ile olan fotoğrafını "Ruhuna dokunan insan bul. Konuştuğunda gözleri gülen ve seni olduğun gibi seven..." notuyla paylaştı. Usta oyuncu daha önce de "Ölümden korkmuyorum. Sadece Betül'den evvel ölmek isterim. Allah göstermesin onun yokluğunu" demişti.

Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın'ın paylaşımının ardından şok gerçek! İşte sır gibi sakladığı kızı...

Cüneyt Arkın, Betül (Işıl) Cüreklibatır ile 1969 yılında evlendi. Çiftin Kaan ve Murat adlarında iki oğlu var.

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