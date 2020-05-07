RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Galeri Magazin Fahriye Evcen lila kıyafetiyle güzelliğini konuşturdu! Nazilerden kaçarken bakın nasıl aranan bir yıldız oldu...

Fahriye Evcen lila kıyafetiyle güzelliğini konuşturdu! Nazilerden kaçarken bakın nasıl aranan bir yıldız oldu...

Fahriye Evcen Instagram hesabından lila hırkasıyla gülücükler saçtığı anları takipçileri ile paylaştı. Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ile mutlu bir evliliği olan Fahriye Evcen, karantina günlerinin en çok konuşulan ünlüleri arasında. Oğlu Karan ve eşi Burak Özçivit ile ev karantinasında olan 33 yaşındaki güzel oyuncu, lila tonlarında giydiği hırkayla güzelliğini bir kez daha konuşturdu. Peki Fahriye Evcen nasıl ünlü oldu? Anne tarafından Çerkes kökenli, baba tarafında Kavala göçmenidir. Solingen'de doğan Fahriye Evcen, çocukluğunda Almanya'da ailesi ile zor zamanlar geçirdi. Yedi yaşında iken Alman Neo-Naziler Solingen şehrinde Türklerin yaşadığı evleri yakmaya başlayınca, Evcen'in ailesi dikkat çekmemek için evlerinin ışıklarını hep kapalı tuttu. Peki, yaşadığı bu zor günlere inat Fahriye Evcen nasıl başarılı bir oyuncu oldu? İşte tüm bilinmeyenleriyle Fahriye Evcen...

07.05.2020 15:49 - Son Güncelleme: 07.05.2020 16:09
Fahriye Evcen lila kıyafetiyle güzelliğini konuşturdu! Naziler'den kaçarken bakın nasıl aranan bir yıldız oldu...

Koronavirüs salgınında dolayı eşi Burak Özçivit ve 1 yaşındaki oğlu Karan ile karantinada ola güzel oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medya hesabından peş peşe fotoğraflarını paylaştı. Son günlerin popüler rengi olan lila tonlarında bir hırka giyen Fahriye Evcen gülücükler saçarak poz verdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fahriye Evcen lila kıyafetiyle güzelliğini konuşturdu! Naziler'den kaçarken bakın nasıl aranan bir yıldız oldu...

Fahriye Evcen'in Instagram paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi. Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ile mutlu bir evliliği olan oyuncu Fahriye Evcen kimdir ve nasıl ünlü oldu?

Fahriye Evcen lila kıyafetiyle güzelliğini konuşturdu! Naziler'den kaçarken bakın nasıl aranan bir yıldız oldu...

İşte Fahriye Evcen hakkında bilinmeyenler...

Fahriye Evcen lila kıyafetiyle güzelliğini konuşturdu! Naziler'den kaçarken bakın nasıl aranan bir yıldız oldu...

Fahriye Evcen, 4 Haziran 1986 yılında Almanya, Solingen'de dünyaya geldi. Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı Necla karakteri ile ünlü olan Evcen'in keşfedilme hikayesi ise oldukça ilginç!

Fahriye Evcen lila kıyafetiyle güzelliğini konuşturdu! Naziler'den kaçarken bakın nasıl aranan bir yıldız oldu...

Yedi yaşında iken Alman Neo-Naziler Solingen şehrinde Türklerin yaşadığı evleri yakmaya başlayınca, Evcen'in ailesi dikkat çekmemek için evlerinin ışıklarını hep kapalı tuttu. Türkiye'de tatilde bulunduğu bir dönemde Oya Aydoğan'ın programına seyirci olarak bulunduğu sırada Aydoğan, Evcen'i yapımcı İbrahim Mertoğlu ile tanıştırdı.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Rihanna'nın bu istekleri duyanlara yok artık dedirtti! Bir ailenin aylık alışverişi kadar...
Rihanna'nın bu istekleri duyanlara yok artık dedirtti! Bir ailenin aylık alışverişi kadar...