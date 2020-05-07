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Fahriye Evcen lila kıyafetiyle güzelliğini konuşturdu! Nazilerden kaçarken bakın nasıl aranan bir yıldız oldu...

Fahriye Evcen Instagram hesabından lila hırkasıyla gülücükler saçtığı anları takipçileri ile paylaştı. Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ile mutlu bir evliliği olan Fahriye Evcen, karantina günlerinin en çok konuşulan ünlüleri arasında. Oğlu Karan ve eşi Burak Özçivit ile ev karantinasında olan 33 yaşındaki güzel oyuncu, lila tonlarında giydiği hırkayla güzelliğini bir kez daha konuşturdu. Peki Fahriye Evcen nasıl ünlü oldu? Anne tarafından Çerkes kökenli, baba tarafında Kavala göçmenidir. Solingen'de doğan Fahriye Evcen, çocukluğunda Almanya'da ailesi ile zor zamanlar geçirdi. Yedi yaşında iken Alman Neo-Naziler Solingen şehrinde Türklerin yaşadığı evleri yakmaya başlayınca, Evcen'in ailesi dikkat çekmemek için evlerinin ışıklarını hep kapalı tuttu. Peki, yaşadığı bu zor günlere inat Fahriye Evcen nasıl başarılı bir oyuncu oldu? İşte tüm bilinmeyenleriyle Fahriye Evcen...

07.05.2020 15:49 - Son Güncelleme: 07.05.2020 16:09 BU GALERİYİ PAYLAŞ





