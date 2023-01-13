Rihanna'dan transparan kıyafetiyle olay pozlar! Yetmedi hem önden hem de arkadan görüntüsüyle ağızları açık bıraktı
Rihanna'dan transparan kıyafetiyle olay pozlar! Yetmedi hem önden hem de arkadan görüntüsüyle ağızları açık bıraktı. Geçtiğimiz aylarda anne olan Rihanna kendi markasının 'Sevgililer Günü' temalı iç çamaşırı serisini tanıtan yeni bir reklamıyla sosyal medyada gündem oldu. İşte olay kareler...
13.01.2023 11:48 - Son Güncelleme: 13.01.2023 12:30
Rihanna'dan transparan kıyafetiyle olay pozlar! Yetmedi hem önden hem de arkadan görüntüsüyle ağızları açık bıraktı.
Kısa bir süre önce Altın Küre ödülüne aday gösterilen 34 yaşındaki pop ikonu Rihanna, markasının yeni reklamıyla adından söz ettirdi.
Sırt ve göğüs dekoltesini gözler önüne seren Rihanna, parlayan bir platformun üzerinde uzanırken verdiği görüntülerle gündeme bomba gibi düştü.