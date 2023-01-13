Kardeşlerim'in Doruk'u Onur Seyit Yaran'ın gün yüzüne çıkan fotoğrafları şaşkına çevirdi! Doğum gününü kutlayan Onur Seyit Yaran...
Atv ekranlarının fenomen dizisi Kardeşlerim, 3.sezonuyla da Cumartesi akşamları reytinglerin zirvesindeki yerini kimselere bırakmıyor. Dizinin en çok dikkat çeken isimlerinden biri olan, Doruk karakterine hayat veren Onur Seyit Yaran, yeni yaşını kutluyor. Dünyanın pek çok yerinden hayranı olan Onur Seyit Yaran'ın hayranları sosyal medyada yakışıklı oyuncunun yeni yaşını kutlarken, ortaya çıkan çocukluk fotoğrafları beğeni rekoru kırdı. İşte merak edilen o kareler...
Kardeşlerim dizisinde canlandırdığı Doruk Atakul karakteriyle kariyerinin zirvesine yerleşen, İspanya'da büyük bir hayran kitlesine sahip olan Onur Seyit Yaran, yeni yaşını kutluyor.
Onur Seyit Yaran, 13 Ocak 1995 tarihinde İstanbul'da doğan Türk dizi oyuncusu ve eski modeldir. Best Model of Turkey 2016 birincisidir. Eğitimini Haliç Üniversitesi Spor Akademisi Spor Yöneticiliği Bölümü'nde sürdürmektedir. Satranç, futbol gibisporlarla da ilgilenen genç oyuncu, uzun süre lisanslı olarak futbol oynamıştır.
İlk oyunculuk deneyimine, bir zamanlar TRT1 ekranlarında yayınlanan "Kalak Gidelim" adlı dizi ile başlamıştır. Sonrasında yine TRT1 ekranlarında yayınlanmış olan Vuslat dizisinde Enes karakterine hayat vermiştir. Şimdilerde ise ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim' de Doruk karakterine hayat veriyor.
Onur Seyit Yaran'ın çocukluk fotoğrafları, doğum gününe istinaden sosyal medyada yayınlandı. İşte başta Onur Seyit Yaran olmak üzere ünlülerin çocukluk fotoğrafları.