Kardeşlerim’in Doruk’u Onur Seyit Yaran’ın gün yüzüne çıkan fotoğrafları şaşkına çevirdi! Doğum gününü kutlayan Onur Seyit Yaran...

İlk oyunculuk deneyimine, bir zamanlar TRT1 ekranlarında yayınlanan "Kalak Gidelim" adlı dizi ile başlamıştır. Sonrasında yine TRT1 ekranlarında yayınlanmış olan Vuslat dizisinde Enes karakterine hayat vermiştir. Şimdilerde ise ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim' de Doruk karakterine hayat veriyor.