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Haberler Magazin Yalı Çapkını'nın Asuman'ı Öznur Serçeler'in eşi çıka çıka bakın kim çıktı! Eşi ünlü görümcesi hepsinden ünlü meğer eşi...

Yalı Çapkını'nın Asuman'ı Öznur Serçeler'in eşi çıka çıka bakın kim çıktı! Eşi ünlü görümcesi hepsinden ünlü meğer eşi...

Bu sezonun en çok konuşulan dizilerinden biri olan Yalı Çapkını, dizinin oyuncularına kariyer basamaklarını ikişer, üçer adım birden çıkarttırdı. Başrolünü Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını'nın yan karakterleri de sosyal medyada epey dikkat çekiyor. Onlardan biri de Öznur Serçeler. Dizide Seyran'ın eltisi Asuman karakterine hayat veren güzel oyuncunun hikayesi henüz dizide ayrıntılarıyla anlatılmadı ancak epey dikkat çekti. Öznur Serçeler hakkında araştırma yapanlar eşinin kim olduğunu öğrenince şaştı kaldı. İşte başta Öznur Serçeler olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.

13.01.2023 11:51 - Son Güncelleme: 13.01.2023 12:15
Yalı Çapkını’nın Asuman’ı Öznur Serçeler’in eşi çıka çıka bakın kim çıktı! Eşi ünlü görümcesi hepsinden ünlü meğer eşi...

Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını dizisinde 'Asuman' karakterine hayat veren Öznur Serçeler'in kameralar ardındaki yaşamı merak konusu oldu.

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Yalı Çapkını’nın Asuman’ı Öznur Serçeler’in eşi çıka çıka bakın kim çıktı! Eşi ünlü görümcesi hepsinden ünlü meğer eşi...

Kayseri'de dünyaya gelen Öznur Serçeler, Mersin Üniversitesi'nde konservatuvar eğitimi aldı. Yüksek lisansını Bilkent Üniversitesi'nde yapan yıldız, müzik ve sahne sanatları alanında kendisini geliştirdi.

Yalı Çapkını’nın Asuman’ı Öznur Serçeler’in eşi çıka çıka bakın kim çıktı! Eşi ünlü görümcesi hepsinden ünlü meğer eşi...

2011 yılında rol aldığı Nuri dizisiyle ekran yolculuğuna başlayan güzel oyuncu, sonrasında Hayat Devam Ediyor, Merhamet, Erkenci Kuş gibi yapımlarda kamera karşısına geçti.

Yalı Çapkını’nın Asuman’ı Öznur Serçeler’in eşi çıka çıka bakın kim çıktı! Eşi ünlü görümcesi hepsinden ünlü meğer eşi...

Şimdilerde Yalı Çapkını dizisinde fırtınalar estiren Öznur Serçeler'in eşi de tanıdık çıktı. Bakın o isim kim. İşte başta Öznur Serçeler olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.

Yalı Çapkını’nın Asuman’ı Öznur Serçeler’in eşi çıka çıka bakın kim çıktı! Eşi ünlü görümcesi hepsinden ünlü meğer eşi...

BUĞRA GÜLSOY

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