Yalı Çapkını'nın Asuman'ı Öznur Serçeler'in eşi çıka çıka bakın kim çıktı! Eşi ünlü görümcesi hepsinden ünlü meğer eşi...
Bu sezonun en çok konuşulan dizilerinden biri olan Yalı Çapkını, dizinin oyuncularına kariyer basamaklarını ikişer, üçer adım birden çıkarttırdı. Başrolünü Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını'nın yan karakterleri de sosyal medyada epey dikkat çekiyor. Onlardan biri de Öznur Serçeler. Dizide Seyran'ın eltisi Asuman karakterine hayat veren güzel oyuncunun hikayesi henüz dizide ayrıntılarıyla anlatılmadı ancak epey dikkat çekti. Öznur Serçeler hakkında araştırma yapanlar eşinin kim olduğunu öğrenince şaştı kaldı. İşte başta Öznur Serçeler olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.
13.01.2023 11:51 - Son Güncelleme: 13.01.2023 12:15
Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını dizisinde 'Asuman' karakterine hayat veren Öznur Serçeler'in kameralar ardındaki yaşamı merak konusu oldu.
Kayseri'de dünyaya gelen Öznur Serçeler, Mersin Üniversitesi'nde konservatuvar eğitimi aldı. Yüksek lisansını Bilkent Üniversitesi'nde yapan yıldız, müzik ve sahne sanatları alanında kendisini geliştirdi.
Şimdilerde Yalı Çapkını dizisinde fırtınalar estiren Öznur Serçeler'in eşi de tanıdık çıktı. Bakın o isim kim. İşte başta Öznur Serçeler olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.