Rihanna'dan sosyal medyaya damga vuran pozlar! Lamba taktı, çöp döktü...

RIHANNA'NIN SERVETİ

Geçtiğimiz günlerdeRihanna'nın, Britanya'nın en zengin kadın müzisyeni olduğu açıklandı. Barbados doğumlu pop star bir süredir Londra'da yaşamına devam ediyor. Servetinin değeri ise 468 milyon pound yani yaklaşık 576 milyon dolar.