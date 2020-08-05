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Rihanna'dan sosyal medyaya damga vuran pozlar! Lamba taktı, çöp döktü...

Rihanna bir dergi için kamera karşısına geçti. Kısa süre içerisinde sosyal medyada yayılan fotoğraflara beğeni ve yorum yağdı. Geçtiğimiz günlerde Britanya'nın en zengin kadın müzisyeni olduğu açıklanan Barbados doğumlu pop star bir süredir Londra'da yaşamına devam ediyor. İşte servetiyle ve kulis istekleri ile herkesi şaşırtan Rihanna'nın çöp dökerken ve lamba takarken çekildiği fotoğraflar...

05.08.2020 17:21 - Son Güncelleme: 05.08.2020 17:42
Rihanna'dan sosyal medyaya damga vuran pozlar! Lamba taktı, çöp döktü...

Rihanna, verdiği pozlarla kısa süre içerisinde sosyal medyanın en çok konuşulanları listesine girdi. Evi, kazancı, kulis istekleri derken bu kez verdiği pozlarla adından söz ettiren dünyaca ünlü yıldız, bir dergi için objektif karşısına geçti. İşte 32 yaşındaki Rihanna'nın verdiği pozlar...

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Rihanna'dan sosyal medyaya damga vuran pozlar! Lamba taktı, çöp döktü...

Rihanna'nın bir dergi için verdiği pozlar sosyal medya gündeminde. Konsepti ile dikkat çeken fotoğraflara beğeni ve yorum yağdı.

Rihanna'dan sosyal medyaya damga vuran pozlar! Lamba taktı, çöp döktü...

RIHANNA'NIN SERVETİ

Geçtiğimiz günlerdeRihanna'nın, Britanya'nın en zengin kadın müzisyeni olduğu açıklandı. Barbados doğumlu pop star bir süredir Londra'da yaşamına devam ediyor. Servetinin değeri ise 468 milyon pound yani yaklaşık 576 milyon dolar.

Rihanna'dan sosyal medyaya damga vuran pozlar! Lamba taktı, çöp döktü...

The Sunday Times'ın Britanya'nın en zengin müzisyenlerini sıralayan Rich List'ine (Zengin Listesi) göre Rihanna, Andrew Lloyd Webber ve Paul McCartney'in ardından üçüncü sırada yer alıyor.

Rihanna'dan sosyal medyaya damga vuran pozlar! Lamba taktı, çöp döktü...

Rihanna'nın gelirinin artmasında kozmetik markası Fenty Beauty'nin payı büyük. Rihanna, kulis istekleriyle herkesi şaşırtmıştı...

İşte ünlü yıldızların kaprisleri ve olmazsa olmaz kulis istekleri...

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