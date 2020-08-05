Rihanna'dan sosyal medyaya damga vuran pozlar! Lamba taktı, çöp döktü...
Rihanna bir dergi için kamera karşısına geçti. Kısa süre içerisinde sosyal medyada yayılan fotoğraflara beğeni ve yorum yağdı. Geçtiğimiz günlerde Britanya'nın en zengin kadın müzisyeni olduğu açıklanan Barbados doğumlu pop star bir süredir Londra'da yaşamına devam ediyor. İşte servetiyle ve kulis istekleri ile herkesi şaşırtan Rihanna'nın çöp dökerken ve lamba takarken çekildiği fotoğraflar...
05.08.2020 17:21
- Son Güncelleme: 05.08.2020 17:42
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