Haberler Galeri Magazin Bikinili fotoğrafıyla gündemden düşmeyen Demet Akalın ile Evrim Keklik'i o isim barıştırdı! "Kıramadım"

Bikinili fotoğrafıyla gündemden düşmeyen Demet Akalın ile Evrim Keklik'i o isim barıştırdı! "Kıramadım"

Bikini ve mayolu pozlarıyla gündemden düşmeyen Demet Akalın ile Survivor 2020 yarışmacısı Evrim Keklik ile arasındaki buzlar eridi. Survivor 2020'nin hiçbir bölümünü kaçırmayan Demet Akalın, Evrim Keklik ile ilgili sert çıkışta bulunmuş ancak ikili arasındaki gerginlik yarışmanın ardından sona ermişti. İki isim arasındaki buzları Yasin Obuz'un erittiği ortaya çıktı.

05.08.2020 17:53 - Son Güncelleme: 05.08.2020 18:02
Bikinili fotoğrafıyla gündemden düşmeyen Demet Akalın ile Evrim Keklik'i o isim barıştırdı! Kıramadım

Survivor 2020 yarışmasını sıkı bir şekilde takip eden Demet Akalın, yarışmacılar hakkındaki yorumlarını sosyal medya hesaplarından paylaşmayı ihmal etmedi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bikinili fotoğrafıyla gündemden düşmeyen Demet Akalın ile Evrim Keklik'i o isim barıştırdı! Kıramadım

Programın başlarında favorisinin Evrim olduğunu açıklayan Demet Akalın sonlara doğru fikrini değiştirerek Cemal Can'ı desteklemeye başladı.

Bikinili fotoğrafıyla gündemden düşmeyen Demet Akalın ile Evrim Keklik'i o isim barıştırdı! Kıramadım

Evrim Keklik ve Demet Akalın gerginliğinin temeli ise Nisa'nın elendiği gün atıldı.

Bikinili fotoğrafıyla gündemden düşmeyen Demet Akalın ile Evrim Keklik'i o isim barıştırdı! Kıramadım

Evrim'in "Hadise ne demiş; her şey burada bitti toparlan gidiyorsun" tweetine Demet Akalın'dan jet yanıt geldi.

Bikinili fotoğrafıyla gündemden düşmeyen Demet Akalın ile Evrim Keklik'i o isim barıştırdı! Kıramadım

Akalın Evrim'in gönderisinin paylaşarak "Ay sen şimdi dalga mı geçtin Nisa'yla? Seni sevip desteklemekten nasıl nefret ettik son 1 ayda bir bilsen! Nisa gönüllerin şampiyonu oldu, ya sen?" notunu düştü.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Rihanna'dan sosyal medyaya damga vuran pozlar! Lamba taktı, çöp döktü...
Rihanna'dan sosyal medyaya damga vuran pozlar! Lamba taktı, çöp döktü...