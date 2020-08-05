Bikinili fotoğrafıyla gündemden düşmeyen Demet Akalın ile Evrim Keklik'i o isim barıştırdı! "Kıramadım"
Bikini ve mayolu pozlarıyla gündemden düşmeyen Demet Akalın ile Survivor 2020 yarışmacısı Evrim Keklik ile arasındaki buzlar eridi. Survivor 2020'nin hiçbir bölümünü kaçırmayan Demet Akalın, Evrim Keklik ile ilgili sert çıkışta bulunmuş ancak ikili arasındaki gerginlik yarışmanın ardından sona ermişti. İki isim arasındaki buzları Yasin Obuz'un erittiği ortaya çıktı.
05.08.2020 17:53
- Son Güncelleme: 05.08.2020 18:02
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