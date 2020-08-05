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Demet Evgar sevgilisi Levent Babataş'la evleniyor mu? İşte Demet Evgar'ın sevgilisi...

Geçtiğimi haziran ayında arka arkaya iki kez arı soktuğunu ve merdivenden düştüğünü söyleyen 40 yaşındaki Demet Evgar, başından geçenleri ti'ye aldığı video ile günlerce konuşulmuştu. Son olarak Avlu dizisiyle ekranlara gelen Demet Evgar, geçtiğimiz günlerde gazetecilere yakalandı. Yeni projelerle ekranlara döneceği sinyalini veren Demet Evgar sevenlerini heyecanlandırırken evleneceği iddialarına da cevap verdi. İşte Demet Evgar'ın sevgilisi Levent Babataş...

05.08.2020 16:54 - Son Güncelleme: 05.08.2020 17:01
Demet Evgar sevgilisi Levent Babataş'la evleniyor mu? İşte Demet Evgar'ın sevgilisi...

Yeni projelerle ekranlara döneceği sinyalini veren Demet Evgar evleneceği yönündeki iddialara "Özel hayatımla ilgili konuşmam" şeklinde yanıt verdi. 4 yıldır ilişkisi süren Demet Evgar'ın sevgilisi merak konusu oldu. İşte Demet Evgar başta olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri...

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Demet Evgar sevgilisi Levent Babataş'la evleniyor mu? İşte Demet Evgar'ın sevgilisi...

ASLIHAN GÜNER VE EŞİ MERT KILIÇ

Demet Evgar sevgilisi Levent Babataş'la evleniyor mu? İşte Demet Evgar'ın sevgilisi...
Demet Evgar sevgilisi Levent Babataş'la evleniyor mu? İşte Demet Evgar'ın sevgilisi...

İSMAİL DEMİRCİ VE EŞİ HANDE SORAL

Demet Evgar sevgilisi Levent Babataş'la evleniyor mu? İşte Demet Evgar'ın sevgilisi...
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