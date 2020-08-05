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Demet Evgar sevgilisi Levent Babataş'la evleniyor mu? İşte Demet Evgar'ın sevgilisi...

Geçtiğimi haziran ayında arka arkaya iki kez arı soktuğunu ve merdivenden düştüğünü söyleyen 40 yaşındaki Demet Evgar, başından geçenleri ti'ye aldığı video ile günlerce konuşulmuştu. Son olarak Avlu dizisiyle ekranlara gelen Demet Evgar, geçtiğimiz günlerde gazetecilere yakalandı. Yeni projelerle ekranlara döneceği sinyalini veren Demet Evgar sevenlerini heyecanlandırırken evleneceği iddialarına da cevap verdi. İşte Demet Evgar'ın sevgilisi Levent Babataş...

05.08.2020 16:54 - Son Güncelleme: 05.08.2020 17:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





