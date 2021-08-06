Rihanna resmen milyarder! Kulis istekleri ile 'yok artık' dedirten Rihanna'nın serveti ağızları açık bıraktı!
Rihanna resmen milyarder! Kulis istekleri ile 'yok artık' dedirten Rihanna'nın serveti ağızları açık bıraktı! Son dönemde müzik çalışmalarının yanı sıra iç çamaşını koleksiyonuyla da adını duyuran 33 yaşındaki Rihanna Forbes dergisi tarafından resmen milyarder ilan edildi. İşte kulis istekleri ile sık sık gündeme gelen ve gerçek adı Robyn Fenty olan dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna'nın serveti...
RİHANNA RESMEN MİLYARDER!
Kulis istekleri ile 'yok artık' dedirten Rihanna'nın serveti ağızları açık bıraktı! Gerçek adı Robyn Fenty olan dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, Forbes dergisi tarafından resmen milyarder ilan edildi. 2017'de kurduğu Fenty Beauty markasıyla müzikten sonra güzellik dünyasında da başarıyı yakalayan Barbadoslu şarkıcı, artık milyarderler kulübünde.
TESCİLLİ MİLYARDER
Forbes dergisine göre 1,7 milyar dolarlık serveti olan 33 yaşındaki Rihanna, dünyanın en zengin kadın müzisyeni ve televizyoncu Oprah Winfrey'den sonra eğlence dünyasının en zengin kadın yıldızı.
Rihanna, zenginliğinin kaynağını sadece müziğe borçlu değil. Servetinin 1,4 milyar dolarlık kısmı, şu anda yüzde 50'lik hisse sahibi olduğu Fenty Beauty markasından geldi. Rihanna, servetinin kalanını da sahibi olduğu iç çamaşırı markası Savage x Fenty'den ve tabii müzik ve oyunculuk kariyerindeki gelirlerinden elde etti.
Rihanna, Fenty Beauty markasının yarısını dünyanın ikinci en zengin insanı Bernard Arnault'un sahibi olduğu LVMH şirketine sattı. 2018'de marka, 550 milyon dolarlık gelir elde etti.
LVMH şirketi, Rihanna dışında başka ünlülerin de markalarından hisse satın aldı. LVMH, aynı zamanda Kylie Jenner'ın Kylie Cosmetics, Kim Kardashian'ın KKW Beauty ve Jessica Alba'nın Honest Company şirketlerinde de çatı görevi görüyor.
KOZMETİK MARKASININ DEĞERİ 2,8 MİLYAR DOLAR
Forbes'a göre Fenty Beauty'nin parasal değeri 2,8 milyar dolar. Rihanna'nın milyar dolarlık değeri olan tek markası Fenty Beauty değil. İç çamaşırı markası Savage X Fenty de 115 milyon dolarlık değerini 1 milyar dolara çıkardı. Rihanna 2018'de kurduğu markanın yüzde 70'lik hissesini sattı.
101 milyonluk Instagram takipçisinin yanı sıra 102,5 milyon Twitter takipçisi olan Rihanna, sosyal medyanın da yıldız isimlerinden. Markalarının reklamı için zaman zaman kamera karşısına geçen sanatçı, sosyal medya hesaplarını koleksiyon tanıtımları için de kullanıyor.