Rihanna resmen milyarder! Kulis istekleri ile ’yok artık’ dedirten Rihanna’nın serveti ağızları açık bıraktı!

TESCİLLİ MİLYARDER



Forbes dergisine göre 1,7 milyar dolarlık serveti olan 33 yaşındaki Rihanna, dünyanın en zengin kadın müzisyeni ve televizyoncu Oprah Winfrey'den sonra eğlence dünyasının en zengin kadın yıldızı.

Rihanna, zenginliğinin kaynağını sadece müziğe borçlu değil. Servetinin 1,4 milyar dolarlık kısmı, şu anda yüzde 50'lik hisse sahibi olduğu Fenty Beauty markasından geldi. Rihanna, servetinin kalanını da sahibi olduğu iç çamaşırı markası Savage x Fenty'den ve tabii müzik ve oyunculuk kariyerindeki gelirlerinden elde etti.