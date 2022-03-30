Rihanna hamile kaldığından beri giyinmiyor bu ne hal! Oscar'a tepeden tırnağa transparan! Açtıkça açıyor
Dünyaca ünlü Barbadoslu şarkıcı Rihanna uzun süredir albüm yapmıyor ancak magazin gündeminin ilk sıralarından da düşmüyor. Bir süre önce birlikte olduğu sevgilisi ASAP Rocky ile bebek beklediklerini objektiflere verdiği pozlarla duyurmuştu. O gün bugündür cesur hamilelik stiliyle magazin gündeminden düşmeyen Rihanna bu kez de Oscar partisine damgasını vurdu.
30.03.2022 10:00 - Son Güncelleme: 30.03.2022 10:01
Rihanna, geçtiğimiz şubat ayında sürpriz bir haber vererek bir süredir birlikte olduğu sevgilisi ASAP Rocky ile bebek beklediklerini objektiflere verdiği pozlarla duyurmuştu.
Rihanna'nın hamilelik stiliyle o günden beri konuşuluyor. Uzun zamandır, cesur hamilelik stiliyle adından söz ettiren Rihanna, son kombiniyle yine dikkatleri üzerine çekti.
OSCAR PARTİSİNE DAMGA VURDU
Hamilelik sürecindeki giyim tarzı ile adından söz ettiren Rihanna, iddialı seçimlerine bir yenisini daha ekledi.