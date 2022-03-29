Çocuklar Duymasın dizisinde Havuç'un kankasıydı... Ömer Güney'in 112 kavgası! Sağlık görevlisiyle kavga etti yumruklar havada uçuştu!
Çocuklar Duymasın dizisinde Havuç'un kankasıydı... Ömer Güney sağlık görevlisiyle kavga etti yumruklar havada uçuştu! Ünlü oyuncu Ömer Güney, nişanlısının rahatsızlanması üzerine 112 acil servis hattını arayarak yardım istedi. İddiaya göre geç gelen sağlık görevlisine tepki gösteren ünlü oyuncu ve görevliler arasında tartışma başladı. Taraflar arasındaki tartışma kavgaya dönüştü ve yumruklar havada uçuştu.
ÖMER GÜNEY'İN 112 KAVGASI!
Çocuklar Duymasın dizisinde Havuç'un kankasıydı... İddiaya göre Ömer Güney sağlık görevlisiyle kavga etti yumruklar havada uçuştu!
"Çocuklar Duymasın" dizisindeki Teo rolüyle tanınan Ömer Güney, ABD'deki oyunculuk eğitiminin ardından dijital platformda yayınlanacak Türk-Amerikan ortak yapımı bir filmde başrol oyuncusu oldu. Ünlü oyuncu eğitim sonrası döndüğü İstanbul Sarıyer'deki evinde nişanlısı Arzeo Seyidi ile birlikteydi. İddiaya göre Arzeo, 25 Haziran günü rahatsızlandı.
Evde fenalaşan genç kadının nişanlısı Ömer Güney, 112 acil servisi arayarak yardım istedi. İSabah'ta yer alan habere göre 45 dakika kadar ambulansın gelmesini bekleyen ünlü oyuncu, kendisinden geçen nişanlısını alarak hastaneye gitmek üzere binadan çıktı.
YUMRUKLAR KONUŞTU
Sağlık görevlisi Serkan Köse'yle birbirlerine yumruk atan genç oyuncuyla yaşanan arbede binadaki güvenlik görevlilerin araya girmesiyle son buldu. Hastaneye götürülmek üzere yola çıkan Arzeo, hastaneye vardığında ise görevli polis memurları yaşanan kavga olayıyla ilgili tarafların ifadelerini aldı.
Sağlık görevlisi ise Ömer Güney'in küfürler ederek kendisinin boğazına yapıştığını ve darbedildiğini ileri sürdü. Tarafların müşteki-şüpheli olduğu soruşturma sürüyor.