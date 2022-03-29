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Haberler Magazin Ebru Gündeş'in aşk hayatı hakkında olay ifşa! Ateş bacayı fena sarmış ancak sürpriz isim evli üstelik Ebru'ya kafayı fena takmış...

Ebru Gündeş'in aşk hayatı hakkında olay ifşa! Ateş bacayı fena sarmış ancak sürpriz isim evli üstelik Ebru'ya kafayı fena takmış...

Ebru Gündeş'in aşk hayatı hakkında olay ifşa! Ateş bacayı fena sarmış ancak sürpriz isim evli üstelik Ebru'ya kafayı fena takmış... Son dönemde aşk hayatıyla sık sık gündeme gelen Ebru Gündeş, Reza Zarrab ile boşandıktan sonra sürpriz isimlerle anılmaya başladı. Bir süredir hayatında kimse olmayan Gündeş'in Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile aşk yaşadığı ileri sürülmüştü geçtiğimiz haftalarda. Gündeş konuyla ilgili sessizliğini korurken Kuzey Iraklı işadamı Rassan Khoshnaw hakkında "Ebru'yu bırakıp Şeyma Subaşı'na gitti" iddiaları gündeme gelmişti. Asıl bomba şimdi patladı. Ebru Gündeş'in son olarak sürpriz bir isimle birlikte olduğu iddiası gündeme geldi. Evli olduğu iddia edilen o kişi ile ilgili iddialar hakkında Bircan Bali bakın ne açıklama yaptı.

29.03.2022 16:41 - Son Güncelleme: 29.03.2022 17:02
Ebru Gündeş’in aşk hayatı hakkında olay ifşa! Ateş bacayı fena sarmış ancak sürpriz isim evli üstelik Ebru’ya kafayı fena takmış...

EBRU GÜNDEŞ'İN YENİ SEVGİLİSİ OLAN EVLİ İŞ ADAMI KİM?

Ebru Gündeş'in aşk hayatı hakkında olay ifşa! Ateş bacayı fena sarmış ancak sürpriz isim evli üstelik Ebru'ya kafayı fena takmış...

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Ebru Gündeş’in aşk hayatı hakkında olay ifşa! Ateş bacayı fena sarmış ancak sürpriz isim evli üstelik Ebru’ya kafayı fena takmış...

Reza Zarrab ile ayrılığının ardından bir süredir hayatında kimse olmayan Ebru Gündeş'in Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Gündeş yeni aşkıyla ilgili sessizliğini korurken Kuzey Iraklı işadamı Rassan Khoshnaw, ünlü şarkıcının hiçbir sahnesini kaçırmadığı, onu hep en ön masadan izlediği öğrenilmişti.

Ebru Gündeş’in aşk hayatı hakkında olay ifşa! Ateş bacayı fena sarmış ancak sürpriz isim evli üstelik Ebru’ya kafayı fena takmış...

Reza Zarrab ile boşandıktan sonra zaman zaman adı aşk iddialarına karışan Ebru Gündeş'in son olarak Murat Ö. adında biriyle birlikte olduğu iddiası gündeme geldi. Evli olduğu iddia edilen Murat Ö. ile ilgili iddialar gündemdeyken Bircan Bali bakın ne açıklama yaptı.

Ebru Gündeş’in aşk hayatı hakkında olay ifşa! Ateş bacayı fena sarmış ancak sürpriz isim evli üstelik Ebru’ya kafayı fena takmış...

Geçtiğimiz günlerde Ebru Gündeş ve Rassan Khoshnaw aşk haberi çok konuşuldu. Fakat haberin hemen akabinde… Rassan'ın önce Cansu Taşkın'la fotoğrafları sosyal medyaya düştü.

Ebru Gündeş’in aşk hayatı hakkında olay ifşa! Ateş bacayı fena sarmış ancak sürpriz isim evli üstelik Ebru’ya kafayı fena takmış...

Sonra da Şeyma Subaşı ile beraber olduğu iddia edildi. Elde edilen bilgiler üzerine bu adamın geçmişi de bi hayli ilginçmiş. Selin Ciğerci'den Bahar Candan'a kadar ilişki yelpazesi genişmiş. Khoshnaw kimdir, kimledir millet konuşadursun… Onun boş bıraktığı ön masada bir süredir başkası oturuyormuş.

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