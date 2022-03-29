Ebru Gündeş’in aşk hayatı hakkında olay ifşa! Ateş bacayı fena sarmış ancak sürpriz isim evli üstelik Ebru’ya kafayı fena takmış...

Reza Zarrab ile ayrılığının ardından bir süredir hayatında kimse olmayan Ebru Gündeş'in Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Gündeş yeni aşkıyla ilgili sessizliğini korurken Kuzey Iraklı işadamı Rassan Khoshnaw, ünlü şarkıcının hiçbir sahnesini kaçırmadığı, onu hep en ön masadan izlediği öğrenilmişti.