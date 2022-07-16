Ricky Martin’e 50 yıla kadar hapis! Özbeöz yeğeniyle ensest ilişki cinsel ve psikolojik şiddet! İddialar tepeden tırnağa mide bulandırıcı

İddialar bununla da bitmedi, yine yeğeninin ileri sürdüğüne göre Martin ilişkinin bitmesini kabullenemedi ve yeğeninin peşini bırakmak istemedi. Aslında bu iddialar bir süredir Porto Riko basınında gündeme geliyordu, fakat kimin tarafından ortaya atıldığı bilinmiyordu. Bu kişinin kimliğini açıklayan da Ricy Martin'in ağabeyi Eric oldu. Böylece Martin'i suçlayan kişinin de yeğeni olduğu ortaya çıktı.