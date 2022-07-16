Ricky Martin'e 50 yıla kadar hapis! Özbeöz yeğeniyle ensest ilişki cinsel ve psikolojik şiddet! İddialar tepeden tırnağa mide bulandırıcı
Özellikle 90'lara damga vuran isimler sayılsa, ilk 10'da kendisine yer buluyor Ricky Martin. Geçtiğimiz yıllarda eş cinsel olduğunu açıklayan Ricky Martin şimdilerde 50 yaşında. Porto Rikolu ünlü şarkıcı hakkında bugün, akıllara durgunluk veren iddialara ortaya atıldı. İddialar tepeden tırnağa mide bulandıran cinstten. İddialara göre Martin, öz yeğeniyle ilişki yaşıyor.
Dünyaca ünlü şarkıcı Ricky Martin'in adı büyük bir skandala karıştı. İddialara göre Ricky Martin, öz ablasının 21 yaşındaki oğlu Dennis Yadiel Sanchez ile ensest bir ilişki yaşıyor. İddiaların devamı ise daha feci. İşte detaylar...
Geçen hafta eski menajeri tarafından kendisine olan milyonlarca dolarlık borcunu ödememekle suçlanan Ricky Martin bu kez daha da korkunç suçlamalarla karşı karşıya. Şarkıcının yeğeni, amcası Martin ile yedi ay ilişki yaşadığını, bu süreçte fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğünü ileri sürdü.
İddialar bununla da bitmedi, yine yeğeninin ileri sürdüğüne göre Martin ilişkinin bitmesini kabullenemedi ve yeğeninin peşini bırakmak istemedi. Aslında bu iddialar bir süredir Porto Riko basınında gündeme geliyordu, fakat kimin tarafından ortaya atıldığı bilinmiyordu. Bu kişinin kimliğini açıklayan da Ricy Martin'in ağabeyi Eric oldu. Böylece Martin'i suçlayan kişinin de yeğeni olduğu ortaya çıktı.
MENAJERDEN SUÇLAMALAR: BANA BORCU VAR
Porto Rikolu şarkcı Ricky Martin, geçtiğimiz hafta menajeriyle davalık olmasıyla gündeme geldi ilk olarak. Martin'in kendisine 3 milyon dolar borcu olduğunu ileri süren eski menajer Rebecca Drucker, iddialarını bir adım daha ileriye götürdü.
Elinde şarkıcının kariyerini bitirecek kanıtlar olduğunu da ileri süren Drucker, Martin'in kendisini tehdit ettiğini ve zorla bazı belgeler imzalatmaya çalıştığını anlattı. Fakat Ricky Martin'in hayatını zora sokan olaylar sadece bununla da sınırlı değil.