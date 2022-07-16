Masterchef'e katıldı yarışmayı unutturdu! Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'in attığı her adım olay 'Aleyna'nın pabuç dama...'
Genç popçu Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, sosyal medya paylaşımlarıyla en az kızı kadar magazin gündeminde yer almıştı. Sosyal medyayı aktif kullanan ve bir şarkı çıkarmaya hazırlanan Havva Öztel geçtiğimiz günlerde de bir single çalışmasını yayınlamıştı. Henüz bunun yankıları dinmemişken Havva Öztel önceki akşam Masterchef'teydi.
16.07.2022 12:17 - Son Güncelleme: 16.07.2022 12:17
Aleyna Tilki'nin artık en az kendisi kadar ünlü olan annesi Havva Öztel geçtiğimiz günlerde ilk single çalışması olan "Seni Kalbimden Kovdum"u yayınlamıştı.
Mehmet Tilki "Kızlarımın annesi" dediği Havva Öztel'in şarkısının müjdesini "Arabeskin divası geliyor" diyerek paylaşmıştı.
Kızı gibi şarkıcılığa soyunan ve yeni klibi büyük dikkat çeken Havva Öztel bu kez de TV8 ekranlarının fenomen yarışma programı Masterchef'te boy gösterdi. Her paylaşımı olay olan Havva Öztel'i Masterchef stüdyolarında gören jüri üyeleri ve izleyiciler şaşkınlıklarını gizleyemedi.