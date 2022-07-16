Masterchef’e katıldı yarışmayı unutturdu! Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel’in attığı her adım olay ’Aleyna’nın pabuç dama...’

Kızı gibi şarkıcılığa soyunan ve yeni klibi büyük dikkat çeken Havva Öztel bu kez de TV8 ekranlarının fenomen yarışma programı Masterchef'te boy gösterdi. Her paylaşımı olay olan Havva Öztel'i Masterchef stüdyolarında gören jüri üyeleri ve izleyiciler şaşkınlıklarını gizleyemedi.