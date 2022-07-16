Aleyna Tilki'den inciler 'çocuk için baba şart sperm bankasından...' Gizemli arkadaşı kameraları görünce nereye kaçacağını şaştı
Attığı her adımla adından söz ettiren Aleyna Tilki, son günlerde özellikle şarkıcılığa soyunan annesi Havva Öztel ile sık sık gündem olmuştu. Anne-kızın birbirine rakip olması çok konuşulurken Tilki, önceki gün gizemli bir arkadaşıyla, bir mekan çıkışında görüntülendi. Koyu sohbet sonrası mekanın çıkış kapısına yönelen çiftten, erkek arkadaşı görüntülendiklerini fark edince geriye döndü.
Müzik kariyerinin dışında sosyal medya paylaşımları ve iddialı açıklamalarıyla da gündemden düşmeyen Aleyna Tilki "Aşkta şansız mısınız?" sorusuna şu sözlerle yanıt vermişti:
Kimse yok yani. Çünkü sevme becerisi insanların genelini bildiğinden çok daha fazlası. Bir insanı kim olduğu için sevmem. Onun eksik yanlarını görmek isterim, karanlık yanlarını görmek isterim, aydınlık yanlarını görmek isterim. Her şeyi ile paket halinde severim ve onu değiştirmek istemem. İnsanlar beni güzel olduğum için seviyor ya da insanlar beni ünlü olduğum için seviyor, Aleyna Tilki olduğum için seviyor.
Küçükken de öyleydi, güzelliğimi seviyordu, beni sevmiyordu ki. Çünkü beni sevebilmesi için benim en karanlık, en eksik olan içimdeki yanları da bilmesi ve buna rağmen beni sevmesi gerekir. Böyle bir sevginin bulunması çok zor çünkü insanların sevgiyi bilme tanımı çok yanlış. 'Gözlerine bayılıyorum' diyor mesela. 'Neyini seviyorsunuz?' diyorsun, 'Saçlarını' diyor. Bu durum bana sahte geliyor. Ben olsam 'Akıttığı gözyaşlarına hayranım' derim. Beni tanıdıklarına ekstra bir şok yaşıyorlar. Bana tapma noktasına geliyorlar.
"AYRILIĞI ANNE VE BABAMDAN ÖĞRENDİM"
21 yaşındaki şarkıcı, "Hiç aldatıldın mı ya da terk edildin mi?" sorusu üzerine de "Yok, terk de etmedim. Ben ayrılığı anne ve babamdan öğrendim. Onlar ayrıldığında bile annem, babamın evine gidip onun evinin mutlu olmasını, iyi olmasını istedi. Beraber babamın evini kurdu.