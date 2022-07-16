Aleyna Tilki’den inciler ’çocuk için baba şart sperm bankasından...’ Gizemli arkadaşı kameraları görünce nereye kaçacağını şaştı

Küçükken de öyleydi, güzelliğimi seviyordu, beni sevmiyordu ki. Çünkü beni sevebilmesi için benim en karanlık, en eksik olan içimdeki yanları da bilmesi ve buna rağmen beni sevmesi gerekir. Böyle bir sevginin bulunması çok zor çünkü insanların sevgiyi bilme tanımı çok yanlış. 'Gözlerine bayılıyorum' diyor mesela. 'Neyini seviyorsunuz?' diyorsun, 'Saçlarını' diyor. Bu durum bana sahte geliyor. Ben olsam 'Akıttığı gözyaşlarına hayranım' derim. Beni tanıdıklarına ekstra bir şok yaşıyorlar. Bana tapma noktasına geliyorlar.