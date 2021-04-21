Reza Zarrab’la yasak aşk iddialarının ardından Ebru Gündeş’i tek kalemde silen Hadise’ye kötü haber! Mahkemeye başvurmuştu ama…
Ebru Gündeş'in boşanma davası açtığı Reza Zarrab ile adı yasak aşk dedikodularına karışan Hadise'ye bir şok da mahkemeden geldi. Ebru Gündeş'in 11 yıllık eşi Reza Zarrab'a açtığı boşanma davası sonrası iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Reza Zarrab ile adı aşk dedikodularına karışan ve ardından sevgilisi Kaan Yıldırım'la ayrıldığı öne sürülen Hadise, her iki iddiayı da net bir dille yalanlamıştı. Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda mahkemeye başvuracağını belirtmişti. Haberleri kaldırtmak isteyen ünlü şarkıcı Hadise'ye mahkemeden üzücü haber geldi. Mahkemece haberlere erişim talebi reddedildi. Hadise, bu süreçte suskunluğunu korumaya devam eden Ebru Gündeş'i de es geçmedi. İşte magazin gündemine bomba gibi düşen yasak aşk iddiası ve sonrasında gelişen olaylar…
21.04.2021 11:19
- Son Güncelleme: 21.04.2021 11:19
Ünlü şarkıcı Hadise, Ebru Gündeş'in 11 yıllık eşi Reza Zarrab ile yasak aşk yaşadığı iddialarıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. Gündeş'in, Zarrab'ın kendisini aldattığını iddia etmesinden ardından yasak aşk yaşadığı kadınlar arasında Hadise'nin de olduğu iddia edildi.
İddialara jet hızıyla yanıt veren Hadise ise sosyal medya hesabında bir açıklama yaparak mahkemeye başvuracağını belirtti. Çıkan haberlerin yalan olduğunu ve bu nedenle erişime engellenmesini isteyen Hadise, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurdu.
Erişim engeli talebi içeren dilekçenin devamında yasak aşk iddiaların konu alan haberlerin gerçek olma kriterinin söz konusu olmayıp ağır şekilde iftira içerdiği ifade edildi. Haberlerin tamamen iddialardan ibaret olduğu ve Hadise'yi arayıp görüş almadıkları belirtildi.
Hukuka aykırı içeriklerle iftiraya maruz kaldığını dile getiren şarkıcı, çıkan haberlerin erişime engellenmesini talep etti. Mahkeme ise haberlerin basın özgürlüğü kapsamında olduğunu değerlendirerek Hadise'nin talebini reddetti.
EBRU-HADİSE DOSTLUĞU BİTTİ!
Hakkında çıkan haberlerin kaldırılması için mahkemeye başvuran ve sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla iddiaları yalanlayan Hadise, bir dönem aynı yarışma programında jüri koltuğuna oturduğu Ebru Gündeş'in herhangi bir açıklama yapmamasını ise affetmedi.