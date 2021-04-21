Reza Zarrab’la yasak aşk iddialarının ardından Ebru Gündeş’i tek kalemde silen Hadise’ye kötü haber! Mahkemeye başvurmuştu ama…

Ebru Gündeş'in boşanma davası açtığı Reza Zarrab ile adı yasak aşk dedikodularına karışan Hadise'ye bir şok da mahkemeden geldi. Ebru Gündeş'in 11 yıllık eşi Reza Zarrab'a açtığı boşanma davası sonrası iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Reza Zarrab ile adı aşk dedikodularına karışan ve ardından sevgilisi Kaan Yıldırım'la ayrıldığı öne sürülen Hadise, her iki iddiayı da net bir dille yalanlamıştı. Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda mahkemeye başvuracağını belirtmişti. Haberleri kaldırtmak isteyen ünlü şarkıcı Hadise'ye mahkemeden üzücü haber geldi. Mahkemece haberlere erişim talebi reddedildi. Hadise, bu süreçte suskunluğunu korumaya devam eden Ebru Gündeş'i de es geçmedi. İşte magazin gündemine bomba gibi düşen yasak aşk iddiası ve sonrasında gelişen olaylar…

21.04.2021 11:19 - Son Güncelleme: 21.04.2021 11:19 BU GALERİYİ PAYLAŞ





