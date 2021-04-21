Afra Saraçoğlu reklam kazancıyla kendini şımarttı! 23'lük Afra hayalindeki arabaya kavuştu
Afra Saraçoğlu reklam kazancıyla kendini şımarttı! 23 yaşındaki başarılı oyuncu Afra Saraçoğlu, hayalindeki arabaya kavuştu. Üst üste üç büyük markayla anlaşma imzalayan ve yeni dizisinin çekimlerini tamamlayan Afra Saraçoğlu, 650 bin liralık bir otomobille kendisini ödüllendirdi. Oyuncu sevgilisi Mert Yazıcıoğlu ile 3 yıldır aşk yaşayan genç oyuncu, güzelliğiyle de son dönemin dikkat çeken ünlüleri arasında. İşte reklam kazancıyla dudak uçuklatan Afra Saraçoğlu'nun yeni arabası başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin arabaları...
21.04.2021 13:00
- Son Güncelleme: 21.04.2021 13:31
23'LÜK AFRA HAYALİNDEKİ ARABAYA KAVUŞTU!
Afra Saraçoğlu reklam kazancıyla kendini şımarttı! Son dönemin yükselen yıldızlarından olan genç oyuncu Afra Saraçoğlu, yaz sezonu için üç büyük markayla anlaşma imzalayarak reklam yüzü oldu.
Çağan Irmak'ın yönettiği yeni dizisiyle de yakında ekranla buluşacak olan Saraçoğlu, kendine güzel bir hediye aldı.
HAYALİNDEKİ OTOMOBİL
Hürriyet'in haberine göre; 23 yaşındaki güzel oyuncu, kendini ödüllendirmek için 650 bin liralık bir otomobil satın aldı. İşte Afra Saraçoğlu'nun arabası başta olmak üzere ünlüerin arabaları...
SİNEM KOBAL
Sinem Kobal, "Yeni aracınız hayırlı olsun, hediye mi" sorusunu "Böyle bir arabaya ihtiyacımız vardı. Hediye değil" diye yanıt verdi.
ARACI 2 MİLYON
Kobal'ın 2021 model Porsche Macan cipi 2 milyon TL değerinde.