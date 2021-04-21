Afra Saraçoğlu reklam kazancıyla kendini şımarttı! 23'lük Afra hayalindeki arabaya kavuştu

Afra Saraçoğlu reklam kazancıyla kendini şımarttı! 23 yaşındaki başarılı oyuncu Afra Saraçoğlu, hayalindeki arabaya kavuştu. Üst üste üç büyük markayla anlaşma imzalayan ve yeni dizisinin çekimlerini tamamlayan Afra Saraçoğlu, 650 bin liralık bir otomobille kendisini ödüllendirdi. Oyuncu sevgilisi Mert Yazıcıoğlu ile 3 yıldır aşk yaşayan genç oyuncu, güzelliğiyle de son dönemin dikkat çeken ünlüleri arasında. İşte reklam kazancıyla dudak uçuklatan Afra Saraçoğlu'nun yeni arabası başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin arabaları...

21.04.2021 13:00 - Son Güncelleme: 21.04.2021 13:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





