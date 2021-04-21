RAMAZAN İMSAKİYE
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Afra Saraçoğlu reklam kazancıyla kendini şımarttı! 23'lük Afra hayalindeki arabaya kavuştu

Afra Saraçoğlu reklam kazancıyla kendini şımarttı! 23 yaşındaki başarılı oyuncu Afra Saraçoğlu, hayalindeki arabaya kavuştu. Üst üste üç büyük markayla anlaşma imzalayan ve yeni dizisinin çekimlerini tamamlayan Afra Saraçoğlu, 650 bin liralık bir otomobille kendisini ödüllendirdi. Oyuncu sevgilisi Mert Yazıcıoğlu ile 3 yıldır aşk yaşayan genç oyuncu, güzelliğiyle de son dönemin dikkat çeken ünlüleri arasında. İşte reklam kazancıyla dudak uçuklatan Afra Saraçoğlu'nun yeni arabası başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin arabaları...

21.04.2021 13:00 - Son Güncelleme: 21.04.2021 13:31
Afra Saraçoğlu reklam kazancıyla kendini şımarttı! 23'lük Afra hayalindeki arabaya kavuştu

23'LÜK AFRA HAYALİNDEKİ ARABAYA KAVUŞTU!

Afra Saraçoğlu reklam kazancıyla kendini şımarttı! Son dönemin yükselen yıldızlarından olan genç oyuncu Afra Saraçoğlu, yaz sezonu için üç büyük markayla anlaşma imzalayarak reklam yüzü oldu.

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Afra Saraçoğlu reklam kazancıyla kendini şımarttı! 23'lük Afra hayalindeki arabaya kavuştu

Çağan Irmak'ın yönettiği yeni dizisiyle de yakında ekranla buluşacak olan Saraçoğlu, kendine güzel bir hediye aldı.

Afra Saraçoğlu reklam kazancıyla kendini şımarttı! 23'lük Afra hayalindeki arabaya kavuştu

HAYALİNDEKİ OTOMOBİL

Hürriyet'in haberine göre; 23 yaşındaki güzel oyuncu, kendini ödüllendirmek için 650 bin liralık bir otomobil satın aldı. İşte Afra Saraçoğlu'nun arabası başta olmak üzere ünlüerin arabaları...

Afra Saraçoğlu reklam kazancıyla kendini şımarttı! 23'lük Afra hayalindeki arabaya kavuştu

SİNEM KOBAL

Sinem Kobal, "Yeni aracınız hayırlı olsun, hediye mi" sorusunu "Böyle bir arabaya ihtiyacımız vardı. Hediye değil" diye yanıt verdi.

Afra Saraçoğlu reklam kazancıyla kendini şımarttı! 23'lük Afra hayalindeki arabaya kavuştu

ARACI 2 MİLYON

Kobal'ın 2021 model Porsche Macan cipi 2 milyon TL değerinde.