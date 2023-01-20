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Haberler Magazin Reza Zarrab'ın Hadise'ye hediye ettiği 5 Milyon TL'lik aracın akıbeti ortaya çıktı! Ebru Gündeş'in eşiyle adı çıkınca o panikle bakın ne yapmış

Reza Zarrab'ın Hadise'ye hediye ettiği 5 Milyon TL'lik aracın akıbeti ortaya çıktı! Ebru Gündeş'in eşiyle adı çıkınca o panikle bakın ne yapmış

Ünlü şarkıcı Hadise'nin adı Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'la aşk dedikodularına karışmıştı. Ebru Gündeş ile evli olduğu dönem Reza Zarrab'la yasak aşk yaşadığı iddia edilen Hadise, haberleri yalanlamış ve ünlü şarkıcının Mehmet Dinçerler'le evlenmesi üzerine konu kapanmıştı. Ancak 30 Eylül'de Mehmet Dinçerler ile 5 aylık evliliklerini sonlandıran Hadise hakkındaki iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Bu kez Reza Zarrab'ın, Hadise'ye hediye ettiği iddia edilen aracın akıbetine dair flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

20.01.2023 11:03 - Son Güncelleme: 20.01.2023 11:05
Reza Zarrab’ın Hadise’ye hediye ettiği 5 Milyon TL’lik aracın akıbeti ortaya çıktı! Ebru Gündeş’in eşiyle adı çıkınca o panikle bakın ne yapmış

Ebru Gündeş ile Reza Zarrab'ın evli olduğu dönemde Hadise ile yasak aşk yaşadığı iddia edilmişti.

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Reza Zarrab’ın Hadise’ye hediye ettiği 5 Milyon TL’lik aracın akıbeti ortaya çıktı! Ebru Gündeş’in eşiyle adı çıkınca o panikle bakın ne yapmış

Hadise de Reza Zarrab da aşk iddialarını reddetmişti.

Reza Zarrab’ın Hadise’ye hediye ettiği 5 Milyon TL’lik aracın akıbeti ortaya çıktı! Ebru Gündeş’in eşiyle adı çıkınca o panikle bakın ne yapmış

O dönemde Reza Zarrab'ın, Hadise'ye aldığı iddia edilen 5 milyon TL'lik aracına dair flaş bir iddia ortaya atıldı.

Reza Zarrab’ın Hadise’ye hediye ettiği 5 Milyon TL’lik aracın akıbeti ortaya çıktı! Ebru Gündeş’in eşiyle adı çıkınca o panikle bakın ne yapmış

İddianın kaynağı Söylemezsem Olmaz programında yorumculuk yapan Ebru Şancı.

Reza Zarrab’ın Hadise’ye hediye ettiği 5 Milyon TL’lik aracın akıbeti ortaya çıktı! Ebru Gündeş’in eşiyle adı çıkınca o panikle bakın ne yapmış

Reza Zarrab'ın Hadise'ye aldığı 5 milyon TL'lik araba aşkı belgeledi.

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