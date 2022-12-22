Reza Zarrab Instagram açtı Seren Serengil köpürdü: "Birilerinin erkeklerle görüntüleri var bankaların elinde" Hadise ve Ebru Gündeş

Daha önce Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab ile Hadise'nin yasak aşk yaşadığını iddia eden Seren Serengil, bu kez canlı yayında çılgına döndü. Nedeni ise Reza Zarrab'a ait olduğu iddia edilen bir Instagram hesabının paylaşımları.