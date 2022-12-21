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Haberler Magazin Kırmızı Oda'nın Doktor Manolya'sı Binnur Kaya'dan Filiz Akın'la bomba kare! O zamanlar daha minicikti: "En değerli hazine..."

Kırmızı Oda'nın Doktor Manolya'sı Binnur Kaya'dan Filiz Akın'la bomba kare! O zamanlar daha minicikti: "En değerli hazine..."

Kırmızı Oda'nın Doktor Manolya'sından Filiz Akın'la bomba kare! Çocukluk fotoğrafını paylaştı ünlülerden yorum yağdı. Yabancı Damat, Avrupa Yakası ve Kırmızı Oda gibi yapımlarla tanınan başarılı oyuncu Binnur Kaya Instagram paylaşımıyla geçmişe götürdü. Binnur Kaya Yeşilçam yıldızı Filiz Akın ile çocukken çekilen fotoğrafını hayranlarıyla paylaştı Aşkım Kapışmak, Demet Evgar, Özge Gürel gibi ünlülerden peş peşe yorum geldi.

21.12.2022 13:16 - Son Güncelleme: 21.12.2022 13:19
Kırmızı Oda’nın Doktor Manolya’sı Binnur Kaya’dan Filiz Akın’la bomba kare! O zamanlar daha minicikti: En değerli hazine...

"EN DEĞERLİ HAZİNE..."

Kırmızı Oda'nın Doktor Manolya'sı Binnur Kaya'dan Filiz Akın'la bomba kare! O zamanlar daha minicikti...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kırmızı Oda’nın Doktor Manolya’sı Binnur Kaya’dan Filiz Akın’la bomba kare! O zamanlar daha minicikti: En değerli hazine...

Ünlü oyuncu Binnur Kaya, Instagram hesabında zaman yolculuğuna çıktı. Yeşilçam'ın duayen oyuncusu Filiz Akın ile çocukken çekilen fotoğrafını paylaşan Kaya, "Çocukluğumun en değerli hazinelerinden bu fotoğraf... Hayallerimi hayranlıkla seyre daldığım zamanlardan... Gönülden sevdiğin her insanla, her şehirle yolun kesişir, bundan eminim..." ifadelerini kullandı.

Kırmızı Oda’nın Doktor Manolya’sı Binnur Kaya’dan Filiz Akın’la bomba kare! O zamanlar daha minicikti: En değerli hazine...

Kaya paylaşımına "Çocukluğumun hazineleri, bugünümün kıymetlileri...Güzel çocuklardık, güzel hayaller kuran... Çocukluğumuza, bugünümüze, hayallerimize selam olsun..." notuyla devam etti.

Kırmızı Oda’nın Doktor Manolya’sı Binnur Kaya’dan Filiz Akın’la bomba kare! O zamanlar daha minicikti: En değerli hazine...

İşte ünlülerin yorum yağmuruna tuttuğu o kare ve sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukluk halleri...

Kırmızı Oda’nın Doktor Manolya’sı Binnur Kaya’dan Filiz Akın’la bomba kare! O zamanlar daha minicikti: En değerli hazine...

HÜLYA AVŞAR

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