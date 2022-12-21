Kırmızı Oda'nın Doktor Manolya'sı Binnur Kaya'dan Filiz Akın'la bomba kare! O zamanlar daha minicikti: "En değerli hazine..."

Ünlü oyuncu Binnur Kaya, Instagram hesabında zaman yolculuğuna çıktı. Yeşilçam'ın duayen oyuncusu Filiz Akın ile çocukken çekilen fotoğrafını paylaşan Kaya, "Çocukluğumun en değerli hazinelerinden bu fotoğraf... Hayallerimi hayranlıkla seyre daldığım zamanlardan... Gönülden sevdiğin her insanla, her şehirle yolun kesişir, bundan eminim..." ifadelerini kullandı.