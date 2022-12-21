Üç Kız Kardeş dizisinden aşk çıktı! Özgü Kaya'nın sevgilisi bakın kimmiş! Rol arkadaşıyla fena yakalandı: "Tatile çıkmayı planlıyoruz çok mutluyuz"

Bir AVM'de görüntülenen ve gazetecilerin sorularını yanıtlayan ikili, ilişkilerinde her şeyin yolunda gittiğini dile getirdi. Üç Kız Kardeş dizisine olan ilgiden memnun olduklarını söyleyen ünlü çift, dizi için yeniden Ayvalık'a dönecek.