Üç Kız Kardeş dizisinden aşk çıktı! Özgü Kaya'nın sevgilisi bakın kimmiş! Rol arkadaşıyla fena yakalandı: "Tatile çıkmayı planlıyoruz çok mutluyuz"
Üç Kız Kardeş dizisinden aşk çıktı! Özgü Kaya gönlünü rol arkadaşına kaptırdı! Ünlü çift fena yakalandı. Üç Kız Kardeş'te Türkan karakterine hayat veren Özgü Kaya, Burak Serdar Şanal ile yaşadığı aşktan sonra kalbinin kapılarını kapamıştı. Bir süredir yalnız olan Özgü Kaya, gönlünü Üç Kız Kardeş dizisindeki rol arkadaşına kaptırdı. Kameralara yakalanan çift tatil planları yapıyor...
21.12.2022 13:35 - Son Güncelleme: 21.12.2022 13:53
"TATİLE ÇIKMAYI PLANLIYORUZ ÇOK MUTLUYUZ"
Üç Kız Kardeş dizisinden aşk çıktı! Özgü Kaya'nın sevgilisi bakın kimmiş! Rol arkadaşıyla fena yakalandı...
Oyuncu Özgü Kaya, Üç Kız Kardeş dizisindeki rol arkadaşı Eren Ören ile aşk yaşıyor. El ele görüntülenen ikilinin aşk dolu bakışları dikkatlerden kaçmadı.
Bir AVM'de görüntülenen ve gazetecilerin sorularını yanıtlayan ikili, ilişkilerinde her şeyin yolunda gittiğini dile getirdi. Üç Kız Kardeş dizisine olan ilgiden memnun olduklarını söyleyen ünlü çift, dizi için yeniden Ayvalık'a dönecek.
Eren Ören, Altın Kelebek Ödül Töreni'nde Yıldızı Parlayan Ödülü'ne layık görülen Özgü Kaya'ya ''Özgü'nün performansı ödül zaten aldı'' diyerek tebrik etti.