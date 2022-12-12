Reza Zarrab ’Hadise’si’ için bomba itiraf ’Gerçekler er ya da geç ortaya çıkıyor’ Ebru Gündeş’in kankası Şeyda Coşkun...

'GERÇEKLER ER GEÇ ORTAYA ÇIKIYOR'

Bir yanda bunlar olurken konu hakkında çarpıcı sözler yaşam koçu Şeyda Coşkun'dan geldi. Şeyda Coşkun 2019'da hem Ebru Gündeş'in hem de Hadise'nin yaşam koçuydu. Ama Hadise kendisini 13 kilo zayıflatan Şeyda Coşkun yüzünden vücudunda sarkmalar ve çatlaklar meydana geldiğini söyleyince ikilinin arası açılmıştı.