Boşanacağı iddia edilen Sibel Can ile Hakan Ural'ın oğlu Engincan'dan açıklama gibi paylaşım! Babası 'haysiyetin, utanman yok mu?' demişti
Sibel Can ile Hakan Ural'ın oğlu Engincan Ural sevgilisi Merve Kaya'yla görkemli bir törenle evlenmişti. Evliliğin üzerinden 1.5 ay sonra çift hakkında boşanma haberleri çıkmış ancak Sibel Can ile Hakan Ural kesin bir dille yalanlamıştı. Hakan Ural, yer aldığı Neler Oluyor Hayatta? programında bu iddialara ateş püskürmüştü. Tüm bu yaşananların ardından Engincan Ural'dan açıklama mahiyetinde bir paylaşım geldi. İşte haberin detayları...
10.12.2022 15:39 - Son Güncelleme: 10.12.2022 16:15
Hakan Ural ile Sibel Can'ın ilk göz ağrısı oğulları Engincan Ural geçtiğimiz ay görkemli bir düğünle evlenmişti.
Son olarak ortaya atılan boşanma iddiaları herkesi şoke etmişti.
Boşanma iddialarına Sibel Can'ın ardından Hakan Ural da yanıt verdi
Magazin kulislerine bomba gibi düşen boşanma iddiasına göre Engincan Ural eşinin ihanetine uğramış ve ayrılık kararı almıştı.
Sibel Can'ın oğlu Engincan Ural'ın 1.5 aylık evliliğinin yasak aşk nedeni ile biteceği haberleri magazine bomba gibi düşmüştü.