Demet Akalın tatile gitti ama boş durmuyor! Gülben Ergen'in paylaşımına öyle bir yorum yaptı ki Gülben neye uğradığını şaştı
Magazin dünyasının ünlü kankaları Demet Akalın ile Seren Serengil, yılbaşı tatili için Los Angelas'a gitmişlerdi. İkili Los Angeles'tan bol bol paylaşım yaparken, Demet Akalın ülkenin magazin gündeminden uzak kalamadı ve Gülben Ergen'in bir paylaşımına yaptığı yorumla yine olay oldu. Gülben Ergen alacağı sahne için salonun dolduğu paylaşımı yaptı. Akalın da altına çok çarpıcı bir yorumda bulundu. İşte detaylar...
Demet Akalın ilke Seren Serengil birlikte Los Angelas'a tatile gitmişti. Demet Akalın'ın eli gittiği Los Angelas'ta da boş durmadı.
Demet Akalın ile Seren Serengil tatile çıkmıştı. İlk rotalarını Los Angeles olarak belirleyen ünlü şarkıcılar çıktıkları tatilden paylaşım yapmayı da ihmal etmemişlerdi.
Instagram hesabından bir video yayınlayan Seren Serengil ''Herkes biraz rahat etsin... Okan ve Tohma'yı baş başa bıraktık biz gidiyoruz. Los Angeles sonra da Las Vegas. Sonra belli olmaz'' ifadelerini kullandı. Seren Serengil, Demet Akalın'la paylaştığı bir karesine ''Şimdi Vegas düşünsün'' notunu düşmüştü.
DEMET BİLDİĞİNİZ GİBİ
Bir yanda tatilde olan Demet Akalın bir yandan da magazin gündemine yön vermeye devam ediyor.
Pop Bizde adlı Instagram hesabının haberine göre; önceki gün sahne alacağı mekanda tüm biletlerin bittiğine dair bir paylaşım yağan Gülben Ergen'in bu paylaşımına yorum yapanlardan biri de Demet Akalın'dı.