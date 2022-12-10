Demet Akalın tatile gitti ama boş durmuyor! Gülben Ergen’in paylaşımına öyle bir yorum yaptı ki Gülben neye uğradığını şaştı

Instagram hesabından bir video yayınlayan Seren Serengil ''Herkes biraz rahat etsin... Okan ve Tohma'yı baş başa bıraktık biz gidiyoruz. Los Angeles sonra da Las Vegas. Sonra belli olmaz'' ifadelerini kullandı. Seren Serengil, Demet Akalın'la paylaştığı bir karesine ''Şimdi Vegas düşünsün'' notunu düşmüştü.