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Resul Dindar ve Demet Akalın arasında ipler fena gerildi! İzleyicinin önünde gergin anlar yaşandı! “Sen beni tanımamışsın...”

Resul Dindar ve Demet Akalın arasında ipler fena gerildi! Artvin'in Arhavi ilçesinde düzenlenen festivalde Resul Dindar ve Demet Akalın, sahne aldı. Demet Akalın, sahneye erken çıkmak isteyince ise iki şarkıcının arasında ipler gerildi. Akalın, "Sen beni tanımamışsın" diyen Resul Dindar'ın sahnesine çıkarak tepki gösterdi. İşte haberin detayları...

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Giriş Tarihi 14 Ağustos 2023, 08:55 Güncelleme 14 Ağustos 2023, 09:31
Resul Dindar ve Demet Akalın arasında ipler fena gerildi! İzleyicinin önünde gergin anlar yaşandı! “Sen beni tanımamışsın...” 1

Artvin'in Arhavi ilçesinde bu yıl 49'uncusu düzenlenen Uluslararası Arhavi Kültür ve Sanat Festivali 5. gününde düzenlenen konserde Karadeniz müziğinin güçlü ismi Resul Dindar ve ünlü şarkıcı Demet Akalın sahne aldı.

Resul Dindar ve Demet Akalın arasında ipler fena gerildi! İzleyicinin önünde gergin anlar yaşandı! “Sen beni tanımamışsın...” 2

Sahneye ilk önce Resul Dindar çıkarken sevilen şarkılarını sevenleriyle buluşturdu. Festival programı kapsamında saat 20.30-22.00 arasında Resul Dindar sahne aldı.

Resul Dindar ve Demet Akalın arasında ipler fena gerildi! İzleyicinin önünde gergin anlar yaşandı! “Sen beni tanımamışsın...” 3

Programa göre 22.00'de sahne alması gereken Akalın, konseri uzatan Dindar'a tepki gösterdi.

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