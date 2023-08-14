Resul Dindar ve Demet Akalın arasında ipler fena gerildi! İzleyicinin önünde gergin anlar yaşandı! “Sen beni tanımamışsın...”

Resul Dindar ve Demet Akalın arasında ipler fena gerildi! Artvin'in Arhavi ilçesinde düzenlenen festivalde Resul Dindar ve Demet Akalın, sahne aldı. Demet Akalın, sahneye erken çıkmak isteyince ise iki şarkıcının arasında ipler gerildi. Akalın, "Sen beni tanımamışsın" diyen Resul Dindar'ın sahnesine çıkarak tepki gösterdi. İşte haberin detayları...