27 yıllık evliliği biten Mehmet Aslantuğ’dan dikkat çeken sözler! “Yaralayan tüm yalanlara” Arzum Onan’ın uğurlama paylaşımının ardından...

27 yıl önce nikah masasına oturan ve Can adında bir oğulları olan Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ , 30 Mayıs'ta boşandı.

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Aslantuğ paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Biricik sevgili Arzum'u ben terk etmedim. Kalbimi başka birine vermedim. Bir yıl önce dikkatli, özenli, saygılı bir ifadeyle şunu söyledi: 'Birkaç yıldır baş etmeye çabaladığım ama edemediğim bir durum var. Artık karı koca gibi hissetmiyorum. Kendime ait bir evde yaşamak istiyorum'. Ben de…