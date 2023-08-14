27 yıllık evliliği biten Mehmet Aslantuğ’dan dikkat çeken sözler! “Yaralayan tüm yalanlara” Arzum Onan’ın uğurlama paylaşımının ardından...

Oğlu Can Aslantuğ'un annesi Arzum Onan ile 27 yıllık evliliği geçen Mayıs ayında biten Mehmet Aslantuğ, "Biricik sevgili Arzum'u ben terk etmedim. Kalbimi başka birine vermedim" demişti. Arzum Onan ise boşanma sonrası sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmişti. Onan son olarak 'uğurlama' paylaşımıyla gündem olurken Aslantuğ'dan yeni bir hamle geldi. Tatilden paylaşım yapan Aslantuğ'un paylaşımına düştüğü not dikkat çekti. İşte detaylar...
27 yıl önce nikah masasına oturan ve Can adında bir oğulları olan Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ, 30 Mayıs'ta boşandı.
Mahkemeye el ele gelen ikiliden Mehmet Aslantuğ, sonrasında sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak boşanma sürecini anlattı.
Aslantuğ paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Biricik sevgili Arzum'u ben terk etmedim. Kalbimi başka birine vermedim. Bir yıl önce dikkatli, özenli, saygılı bir ifadeyle şunu söyledi: 'Birkaç yıldır baş etmeye çabaladığım ama edemediğim bir durum var. Artık karı koca gibi hissetmiyorum. Kendime ait bir evde yaşamak istiyorum'. Ben de…