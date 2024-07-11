Salako'nun güzel yıldızı Meral Zeren'in son hali yürekleri sızlattı: Kemal Sunal'ın Emine'siydi... 'Yıllar Yeşilçam güzelini heba etmiş'

Türk sinemasının unutulmaz yapımlarından biri olan "Salako", sadece Kemal Sunal'ın efsane karakteri ile değil, ona eşlik eden güzelliğiyle hafızalara kazınan Meral Zeren ile de bir döneme damgasını vurmuştu. Saf ve temiz kalpli Salako'nun kalbini çalan Emine karakterini canlandıran Zeren, yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Ancak bu sefer gündeme gelişi, ne yeni bir proje ne de nostaljik bir paylaşımla oldu. Zeren'in son hali, yılların acımasız etkisini gözler önüne sererek sevenlerini derinden üzdü.
Bir döneme damga vuran Yeşilçam sinemasının unutulmaz isimlerinden Meral Zeren, zamanın acımasız yüzünden nasibini aldı. "Hanzo", "Salako", "Şaşkın Damat", "Köyden İndim Şehire", "Salak Milyoner" gibi efsane yapımlarda Kemal Sunal'ın en güzel partnerlerinden biri olan Meral Zeren'in son hali, sevenlerini derinden üzdü.
Güzelliğiyle bir dönemin ikonik isimleri arasına adını yazdıran Meral Zeren, canlandırdığı naif ve güzel karakterlerle hafızalara kazınmıştı. Özellikle Kemal Sunal ile olan uyumu ve başarılı performansıyla Yeşilçam'ın en sevilen ikililerinden biri olmuşlardı. "Hanzo" filmindeki Doktor Hülya ve "Salako" filmindeki Emine rolleri, Zeren'in oyunculuk kariyerinin zirve noktalarından sadece birkaçıydı.
Diyarbakırlı bir ailenin kızı olarak 6 Haziran 1956 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Meral Zeren, 13 yaşındayken sahnelere çıkıp şarkıcılık yapmaya başladı ve dönemin ünlü yönetmenleri Atıf Yılmaz ve Memduh Ün tarafından şarkı söylerken keşfedildi.