Salako'nun güzel yıldızı Meral Zeren'in son hali yürekleri sızlattı: Kemal Sunal'ın Emine'siydi... 'Yıllar Yeşilçam güzelini heba etmiş'

Türk sinemasının unutulmaz yapımlarından biri olan "Salako", sadece Kemal Sunal'ın efsane karakteri ile değil, ona eşlik eden güzelliğiyle hafızalara kazınan Meral Zeren ile de bir döneme damgasını vurmuştu. Saf ve temiz kalpli Salako'nun kalbini çalan Emine karakterini canlandıran Zeren, yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Ancak bu sefer gündeme gelişi, ne yeni bir proje ne de nostaljik bir paylaşımla oldu. Zeren'in son hali, yılların acımasız etkisini gözler önüne sererek sevenlerini derinden üzdü.