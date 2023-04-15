Hülya Avşar öpücüklere boğmuş Acun Ilıcalı'nın da kalbini çalmıştı! Yetenek Sizsiniz'de 8 yaşındaydı Yusuf Baran Aygün'ün son hali...
Bir döneme damga vuran programlardan biriydi Yetenek Sizsiniz... İlk olarak 2009 yılında yayınlanmaya başlayan Yetenek Sizsiniz, dönem dönem ekranlarda yer aldı, pek çok ismi de şöhretle kavuşturdu. Bazıları ise sadece hafızalarda kaldı. Onlardan biri de Yusuf Baran Aygün'dü. Yetenek Sizsiniz'e katıldığında henüz 8 yaşında olan ve rap müziğe olan tutkusu, sevimliliğiyle herkesi kendisine hayran bırakan Yusuf Baran'a sempatiliğiyle kalpleri kazanmış, defalarca "Acun Bey" demesiyle hafızalara kazınmıştı. Aradan yıllar geçti, Yusuf Baran Aygün ortadan kayboldu. Peki şimdi Yusuf nerelerde, neler yapıyor? İşte detaylar...
Bir dönemin yarışmalarından Yetenek Sizsiniz Türkiye'ye katılan ve sempatikliğiyle gönüllere taht kuran minik yarışmacı Yusuf Baran Aygün'ün son hali ortaya çıktı.
Bir dönemin en çok izleyenen yapımlarından biriydi Yetenek Sizsiniz. Tükriye'nin yeteneklerinde yaş şartı aranmıyordu. Her yaştan insan Yetenek Sizsiniz sahnesinde boy gösteriyordu.
O isimlerden biri de sevimliliğiyle kalpleri çalan Yusuf Baran Aygün'dü. O dönem 8 yaşında olan Yusuf öncesinde 4 kez beyin ameliyatı geçirmişti. Hayata olan inancı, rap müziğe olan sevgisiyle herkesi kendisine hayran bırakmıştı.
Defalarca "Acun Bey" demesiyle Acun Ilıcalı'nın kalbini fethetmiş, çocuklara bayılan Hülya Avşar da onu öpücüklere boğmuştu.
Yusuf Baran daha sonra ortalardan kayboldu. Peki şimdilerde nelerde, neler yapıyor dersiniz? İşte başta Yusuf Baran Aygün olmak üzere çocuk yıldızların yıllar içerisindeki değişimleri.