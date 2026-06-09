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Nilüfer’le 4 aylıkken evlat edinmişlerdi! Reha Muhtar'ın kızı Ayşe Nazlı’nın satırları yürek yaktı: "Bana kızım deyişini özleyeceğim"

Geçtiğimiz günlerde kalp yetmezliği nedeniyle 66 yaşında hayatını kaybeden usta televizyoncu Reha Muhtar'ın kızı Ayşe Nazlı, babasının vefatının ardından ilk kez konuştu. Derin sessizliğini duygusal bir paylaşımla bozan Ayşe Nazlı'nın, babasına hitaben yazdığı "Seni kaybetmenin ne demek olduğunu her geçen gün biraz daha anlıyorum" şeklindeki satırları yürek burktu.

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Reha Muhtar’ın kızı Ayşe Nazlı ilk kez konuştu

Türk televizyon haberciliğinin duayen ismi Reha Muhtar, geçtiğimiz günlerde İstanbul'daki evinde yaşadığı rahatsızlık sonrası kaldırıldığı hastanede kalp yetmezliği nedeniyle 66 yaşında hayata gözlerini yummuştu. Ani vefatıyla sevenlerini yasa boğan Muhtar'ın cenaze töreni, sevenlerinin gözyaşları arasında gerçekleşti.

Ayşe Nazlı kardeşlerinin yanından bir an olsun ayrılmadı

Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde düzenlenen törende usta ismin çocukları Poyraz ve Mina, babalarını Beşiktaş formalarıyla uğurlarken, Nilüfer ve Reha Muhtar'ın birlikte büyüttükleri Ayşe Nazlı da kardeşlerinin yanından bir an olsun ayrılmadı.

Reha Muhtar son yolculuğuna uğurlandı
Reha Muhtar son yolculuğuna uğurlandı! Evlatları tabutu başından bir an bile ayrılmadı
Reha Muhtar son yolculuğuna uğurlandı! Evlatları tabutu başından bir an bile ayrılmadı
Deniz Uğur cenazeye katılmadı

Geçmiş dönemdeki bir paylaşımında "Sevenlerime vasiyetimdir, Deniz Uğur ölürsem cenazeme gelmesin" ifadelerini kullanan Reha Muhtar'ın cenaze törenine, ikizlerinin annesi Deniz Uğur katılmadı.

Ayşe Nazlı’dan babaya veda

Cenaze sürecinin ardından gözlerin çevrildiği Deniz Uğur, günler sonra çocuklarının fotoğrafını paylaşarak "Rabbim sizi kem gözlerden esirgesin" notunu düşerken, asıl merak edilen paylaşım Reha Muhtar'ın kızı Ayşe Nazlı'dan geldi. Babasının vefatından beri derin bir sessizliğe bürünen Ayşe Nazlı, özlemini sosyal medya hesabından dile getirdi.

Birlikte çok güldük, çok eğlendik

"BANA 'KIZIM' DEYİŞİNİ ÖZLEYECEĞİM"

Babasının hatıralarına ve birlikte geçirdikleri anlara yer veren Ayşe Nazlı, paylaştığı duygu yüklü mesajında babasına şu sözlerle veda etti:

Canım babam, son günlerde seninle ilgili o kadar çok hikaye dinledim ki... Seni tanıyan herkesin anlatacak bir anısı, yüzünde bir tebessümle hatırladığı bir hatırası vardı. Birlikte çok güldük, çok eğlendik. Bazen uzun uzun konuştuk, bazen sadece yan yana oturduk. Şimdi en çok sesini, kahkahalarını ve bana 'kızım' deyişini özleyeceğim.

Seni kaybetmenin ne demek olduğunu her geçen gün biraz daha anlıyorum

Acılı evlat, sözlerini şöyle sürdürdü:

Seni kaybetmenin ne demek olduğunu her geçen gün biraz daha anlıyorum. Ama biliyorum ki sevgimiz hiçbir yere gitmedi. Sen hep benim kalbimde, anılarımda ve hayatımın en güzel yerinde olacaksın. İyi ki benim babamsın. Seni çok seviyorum.

Sosyal medyadan destek mesajları

Kısa sürede çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören paylaşıma yüzlerce yorum geldi. Ayşe Nazlı'nın babasına duygusal veda yürekleri yakarken birçok sosyal medya kullanıcı genç kıza destek mesajları yolladı.

Reha Muhtar hakkında merak edilenler

MERAK EDİLENLER

Reha Muhtar'ın kızı Ayşe Nazlı'nın annesi kimdir?

Ayşe Nazlı, şarkıcı Nilüfer ve Reha Muhtar'ın birlikte evlat edindiği ve büyüttüğü kızıdır.

Reha Muhtar'ın cenazesinde neden Beşiktaş forması vardı?

Koyu bir Beşiktaş taraftarı olan Reha Muhtar'ın tabutunun üzerine Beşiktaş forması serilmiş, kızı Mina da törene formayla katılmıştır.

*Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve sosyal medyadan alınmıştır.

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