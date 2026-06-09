Nilüfer’le 4 aylıkken evlat edinmişlerdi! Reha Muhtar'ın kızı Ayşe Nazlı’nın satırları yürek yaktı: "Bana kızım deyişini özleyeceğim"
Geçtiğimiz günlerde kalp yetmezliği nedeniyle 66 yaşında hayatını kaybeden usta televizyoncu Reha Muhtar'ın kızı Ayşe Nazlı, babasının vefatının ardından ilk kez konuştu. Derin sessizliğini duygusal bir paylaşımla bozan Ayşe Nazlı'nın, babasına hitaben yazdığı "Seni kaybetmenin ne demek olduğunu her geçen gün biraz daha anlıyorum" şeklindeki satırları yürek burktu.
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