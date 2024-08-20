Reha Muhtar ile Deniz Uğur’un çocuklarına bakın! İkizleri görenlerin ağzı açık kaldı: “Hangi ara bu kadar büyüdüler”

Gece 01.00 saatlerinde evinde düşme sonucu hastaneye kaldırılan ve entübe edilen Reha Muhtar'ın hayatı merak konusu oldu. Ünlü ismin özellikle çocukları merak edildi. Reha Muhtar'ın Deniz Uğur'dan olan ikizleri Mina Deniz ve Poyraz Deniz, son halleriyle ağızları açık bıraktı. İkizler için "Hangi ara bu kadar büyüdüler" yorumu yapılırken Muhtar'ın Nilüfer ile henüz 4 aylıkken evlat edindikleri kızı Ayşe Nazlı da dikkat çekti. Ayşe Nazlı için "Çok güzel bir genç kız olmuş" yorumları yapıldı. İşte Reha Muhtar'ın çocukları...
Haber spikeri Reha Muhtar, gece 01.00 saatlerinde evinde düşme sonucu hastaneye kaldırıldı. Entübe edilen Reha Muhtar'ın, yoğun bakımda tedavisi dürerken ünlü ismin hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
Muhtar'ın özellikle Deniz Uğur ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen ikizleri merak edildi.
Reha Muhtar'ın 2010 yılında ayrıldığı Deniz Uğur'dan Mina Deniz ve Poyraz Deniz adlarında ikizleri oldu.