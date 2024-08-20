49 yaşındaki Ebru Gündeş hayranlarını korkuttu! Sahnede rahatsızlanınca kulise koştu! İşte son sağlık durumu...

Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettiren Ebru Gündeş, 2023 yılının sonlarına doğru iş insanı Murat Özdemir ile aşk yaşamayan başladı ve şubat ayında nikah masasına oturdu. Dubai'de dünyaevine giren ünlü şarkıcı, uzun süre gündem oldu. Gündeş bu kez bambaşka bir konuyla adından söz ettirdi. Konserlerine hız vermeden devam eden şarkıcı, sahnede rahatsızlaştı. İşte 49 yaşındaki Ebru Gündeş'in son sağlık durumu...