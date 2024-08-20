Mark Zuckerberg’den şoke eden hamle! Eşine öyle bir şey yaptı ki görenler gözlerine inanamadı: Tam yedi metre

Facebook'un kurucusu dünyaca ünlü milyarder Mark Zuckerberg eşine aldığı hediye ile dünya gündemine adını yazdırdı. Zuckerberg evinin bahçesine eşi için öyle bir hediye yaptırdı ki görenler gözlerine inanamadı. İşte, Zuckerberg'in yedi metrelik o hediyesi…