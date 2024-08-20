Mark Zuckerberg’den şoke eden hamle! Eşine öyle bir şey yaptı ki görenler gözlerine inanamadı: Tam yedi metre

Facebook'un kurucusu dünyaca ünlü milyarder Mark Zuckerberg eşine aldığı hediye ile dünya gündemine adını yazdırdı. Zuckerberg evinin bahçesine eşi için öyle bir hediye yaptırdı ki görenler gözlerine inanamadı. İşte, Zuckerberg'in yedi metrelik o hediyesi…
Facebook'un kurucusu dünyaca ünlü milyarder Mark Zuckerberg 12 yıllık eşi Priscilla Chan'a öyle bir sürpriz yaptı ki görenler gözlerine inanamadı.
ZUCKERBERG'DEN EŞİNE BÜYÜK SÜRPRİZ
Mark Zuckerberg eşi Priscilla Chan'ın yedi metrelik devasa bir heykelini yaptırdı.
Zuckerberg Instagram hesabında eşinin heykelini yapan heykeltıraş Daniel Arsham'a teşekkür etti ve "Roma geleneği olan eşinizin heykelini yapma geleneğini geri getiriyoruz" dedi.