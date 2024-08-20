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Mark Zuckerberg’den şoke eden hamle! Eşine öyle bir şey yaptı ki görenler gözlerine inanamadı: Tam yedi metre

Facebook'un kurucusu dünyaca ünlü milyarder Mark Zuckerberg eşine aldığı hediye ile dünya gündemine adını yazdırdı. Zuckerberg evinin bahçesine eşi için öyle bir hediye yaptırdı ki görenler gözlerine inanamadı. İşte, Zuckerberg'in yedi metrelik o hediyesi…

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Giriş Tarihi 20 Ağustos 2024, 16:42 Güncelleme 20 Ağustos 2024, 16:53
Mark Zuckerberg’den şoke eden hamle! Eşine öyle bir şey yaptı ki görenler gözlerine inanamadı: Tam yedi metre 1

Facebook'un kurucusu dünyaca ünlü milyarder Mark Zuckerberg 12 yıllık eşi Priscilla Chan'a öyle bir sürpriz yaptı ki görenler gözlerine inanamadı.

Mark Zuckerberg’den şoke eden hamle! Eşine öyle bir şey yaptı ki görenler gözlerine inanamadı: Tam yedi metre 2

ZUCKERBERG'DEN EŞİNE BÜYÜK SÜRPRİZ

Mark Zuckerberg eşi Priscilla Chan'ın yedi metrelik devasa bir heykelini yaptırdı.

Mark Zuckerberg’den şoke eden hamle! Eşine öyle bir şey yaptı ki görenler gözlerine inanamadı: Tam yedi metre 3

Zuckerberg Instagram hesabında eşinin heykelini yapan heykeltıraş Daniel Arsham'a teşekkür etti ve "Roma geleneği olan eşinizin heykelini yapma geleneğini geri getiriyoruz" dedi.

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