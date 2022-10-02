Reha Muhtar doğruladı! Kızına sözlü şiddet gösterdiği ses kayıtları olay olmuştu! "Fazla dozdan uyuşturucu kullanıp..."

Uğur yaptığı açıklamada "Çocuğa şiddet kabul edilir bir şey değil. Çocuklarımı korumak için konuşma ve mücadele verme kararı aldım. Ne kariyerim umurumda, ne medya... Benim çocuklarımı korumak dışında hiçbir şey umurumda değil" dedi.