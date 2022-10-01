Acun Ilıcalı'nın son halini görenler inanamadı! Kızı Banu Ilıcalı'yla kaza geçirmişti hastane odasından paylaştı! Sağlığı yerinde
Acun Ilıcalı'dan haber var! Kızı İlknur Banu Ilıcalı Ceyhun ile motosiklet kazası geçirmişti. Sarıyer'de kızı Banu Ilıcalı ile motosikletle ilerlediği sırada ters yönden gelen bir araçla çarpışan Acun Ilıcalı'dan, günler sonra sosyal medyada paylaşım geldi. Acun Ilıcalı, tedavi olduğu hastanenin çalışanlarıyla verdiği pozu paylaşarak, "En kısa sürede iyileşmemi sağlayacağına eminim" ifadelerine yer verdi. Ilıcalı'nın son hali de herkesi sevindirdi.
İstanbul'da motorsikletiyle yaşadığı trafik kazası sonrası kolu kırılan ve ameliyat edilen Acun Ilıcalı hastane personeline teşekkür etmeyi unutmadı.
Kemerburgaz Caddesi'nde ters yönde seyreden hafif ticari araç, Acun Ilıcalı'nın kullandığı motosikletle çarpışmıştı. Yaşanan kazası sonrası Acun Ilıcalı ve kızı Banu Ilıcalı Ceyhun hafif yaralanmıştı.
Ilıcalı ve kızı daha sonra sağlık ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye götürülerek tedavi altına alınmıştı. Koluna platin takılan Acun Ilıcalı, üç günlük tedavisinin ardından taburcu olmuştu.
"ŞİKAYETÇİ OLMADIM, HEPİMİZ HATA YAPIYORUZ"
Hastane çıkışında açıklamalarda bulunan Ilıcalı, "Maalesef dönülmez yoldan dönmeye çalışan bir vatandaşın bizi kaldırıma sıkıştırması sonucunda kızımla beraber talihsiz bir kaza yaşadık. Vatandaşımızdan da şikayetçi olmadım, sonuçta hepimiz hata yapıyoruz, kaza, hata insana mahsus.