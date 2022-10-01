Acun Ilıcalı’nın son halini görenler inanamadı! Kızı Banu Ilıcalı’yla kaza geçirmişti hastane odasından paylaştı! Sağlığı yerinde

Tabii biraz hırpaladı, kalın bir kemikti kırılan. Hastanedeki herkes sağ olsun çok güzel ilgilendi. Bunun dışında arayıp soran yüzlerce dostuma çok teşekkür ederim, böyle olaylarda insanın sevildiğini hissetmesi acıyı biraz olsun gideriyor" demişti.