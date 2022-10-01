Sinan Engin 'hanım duymasın' dedi bombayı patlattı 'gece hanım görmesin diye...' Seda Sayan 'Sinan hariç evliliklerimi saymıyorum' demişti
Geçtiğimiz aylarda Çağlar Ökten ile hayatını birleştiren Seda Sayan, 1990-1995 yılları arasında Sinan Engin'le evli kalmış, bu evliliğinden tek çocuğu Oğulcan Engin dünyaya gelmişti. 1995'te boşanan Sinan Engin, iki yıl sonra Ayşe Engin ile dünyaevine girdi ve mutlu evliliğini sürdürmeye dvam ediyor. Önceki gün bir televizyon programına katılan Sinan Engin, "Hanım duymasın!" diyerek, dikkat çeken bir itirafta bulundu.
Sinan Engin, 1990 yılında Seda Sayan ile dünyaevine girmiş, aynı yıl çocukları Oğulcan dünyaya gelmişti. 1995'te ünlü şarkıcıdan boşanan Engin, 25 Ağustos 1997 tarihinde Ayşe Engin ile nikâh masasına oturmuştu. Elif isminde bir kızları olan Sinan-Ayşe Engin çifti, evliliklerinde 25 yılı geride bıraktı.
Ayşe Engin, nikâh törenlerinde çekilen bir fotoğrafı "Seninle 25'inci yıl" notu ile Instagram hesabından paylaşmıştı. Sinan Engin ise evlilik yıl dönümü kutlaması için hazırlanan ve üzerinde "Ah ne günler daha yaşanacak. Hem de doya doya. Ah ne günler" yazan pastanın fotoğrafını yayınlamış ve eşini de etiketleyerek, kalp emojisiyle birlikte yayınlamıştı.
YENİ KIYAFET İTİRAFLARI!
Sinan Engin, "Aslı Şafak'la İşin Aslı" programına konuk oldu. 57 yaşındaki eski futbolcunun, yeni kıyafetlerini eşi Ayşe Engin uyurken eve getirdiği ortaya çıktı.