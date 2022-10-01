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Haberler Magazin Sinan Engin 'hanım duymasın' dedi bombayı patlattı 'gece hanım görmesin diye...' Seda Sayan 'Sinan hariç evliliklerimi saymıyorum' demişti

Sinan Engin 'hanım duymasın' dedi bombayı patlattı 'gece hanım görmesin diye...' Seda Sayan 'Sinan hariç evliliklerimi saymıyorum' demişti

Geçtiğimiz aylarda Çağlar Ökten ile hayatını birleştiren Seda Sayan, 1990-1995 yılları arasında Sinan Engin'le evli kalmış, bu evliliğinden tek çocuğu Oğulcan Engin dünyaya gelmişti. 1995'te boşanan Sinan Engin, iki yıl sonra Ayşe Engin ile dünyaevine girdi ve mutlu evliliğini sürdürmeye dvam ediyor. Önceki gün bir televizyon programına katılan Sinan Engin, "Hanım duymasın!" diyerek, dikkat çeken bir itirafta bulundu.

01.10.2022 15:35 - Son Güncelleme: 01.10.2022 15:35
Sinan Engin ’hanım duymasın’ dedi bombayı patlattı ’gece hanım görmesin diye...’ Seda Sayan ’Sinan hariç evliliklerimi saymıyorum’ demişti

Sinan Engin, 1990 yılında Seda Sayan ile dünyaevine girmiş, aynı yıl çocukları Oğulcan dünyaya gelmişti. 1995'te ünlü şarkıcıdan boşanan Engin, 25 Ağustos 1997 tarihinde Ayşe Engin ile nikâh masasına oturmuştu. Elif isminde bir kızları olan Sinan-Ayşe Engin çifti, evliliklerinde 25 yılı geride bıraktı.

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Sinan Engin ’hanım duymasın’ dedi bombayı patlattı ’gece hanım görmesin diye...’ Seda Sayan ’Sinan hariç evliliklerimi saymıyorum’ demişti

Ayşe Engin, nikâh törenlerinde çekilen bir fotoğrafı "Seninle 25'inci yıl" notu ile Instagram hesabından paylaşmıştı. Sinan Engin ise evlilik yıl dönümü kutlaması için hazırlanan ve üzerinde "Ah ne günler daha yaşanacak. Hem de doya doya. Ah ne günler" yazan pastanın fotoğrafını yayınlamış ve eşini de etiketleyerek, kalp emojisiyle birlikte yayınlamıştı.

Sinan Engin ’hanım duymasın’ dedi bombayı patlattı ’gece hanım görmesin diye...’ Seda Sayan ’Sinan hariç evliliklerimi saymıyorum’ demişti

YENİ KIYAFET İTİRAFLARI!

Sinan Engin, "Aslı Şafak'la İşin Aslı" programına konuk oldu. 57 yaşındaki eski futbolcunun, yeni kıyafetlerini eşi Ayşe Engin uyurken eve getirdiği ortaya çıktı.

Sinan Engin ’hanım duymasın’ dedi bombayı patlattı ’gece hanım görmesin diye...’ Seda Sayan ’Sinan hariç evliliklerimi saymıyorum’ demişti

Marka sahibi arkadaşlarım bana kıyafet gönderiyor. Çok özel şeyleri kendim alıyorum. Çok hem de, kavga ediyoruz. Hanım duymasın! Programımız cumartesi, pazar ve pazartesi. O uyuduğu için kıyafet paketlerini gece çıkarıyorum. hanım alabilir, ama bana kızıyor.

Sinan Engin ’hanım duymasın’ dedi bombayı patlattı ’gece hanım görmesin diye...’ Seda Sayan ’Sinan hariç evliliklerimi saymıyorum’ demişti

Benim giyinme odam ayrıdır. 'Bunlar ne! Yazık, günah! Bunlara bu kadar para verilir mi?' diye söyleniyor. Görmesin diye etiketleri falan koparıyorum. Güzel giyinmeyi, iyi giyinmeyi seviyorum. Bazı giydiklerimi de dağıtıyorum; arkadaşlarıma veriyorum, bazı yerlere yolluyorum.

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