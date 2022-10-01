Sinan Engin ’hanım duymasın’ dedi bombayı patlattı ’gece hanım görmesin diye...’ Seda Sayan ’Sinan hariç evliliklerimi saymıyorum’ demişti

Ayşe Engin, nikâh törenlerinde çekilen bir fotoğrafı "Seninle 25'inci yıl" notu ile Instagram hesabından paylaşmıştı. Sinan Engin ise evlilik yıl dönümü kutlaması için hazırlanan ve üzerinde "Ah ne günler daha yaşanacak. Hem de doya doya. Ah ne günler" yazan pastanın fotoğrafını yayınlamış ve eşini de etiketleyerek, kalp emojisiyle birlikte yayınlamıştı.