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Aleyna Tilki'yi görünce gözleriniz yuvalarından çıkacak! Bol sıfırlı Aleyna estetiksiz haliyle gündeme oturdu daha 20 yaşında...

Geçtiğimiz günlerde yaptığı 'beni dünya starlarından ayıran şey Konyalı olmam' açıklamasıyla çok konuşulan Aleyna Tilki bir yandan da Youtube'da 7 milyon görüntülemeye ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor. Şimdilerde Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven'le olan dizisi 'İşte Bu Benim Masalım' ile hüsrana uğrayan Aleyna Tilki için bu önemli değil. Öyle ki diziden aldığı bol sıfırlı ücret dudak uçuklatmaya yeter. Bu kadar konuşulan bir isim olunca Aleyna Tilki hakkında pek çok detayın gün yüzüne çıkmaması imkansız. İşte onlardan biri. Henüz 20 yaşında olan Aleyna Tilki'nin değişimi yıllar içerisindeki değişim olay oldu. Gelin birlikte bakalım.

09.03.2021 09:56 - Son Güncelleme: 09.03.2021 09:56
Aleyna Tilki'yi görünce gözleriniz yuvalarından çıkacak! Bol sıfırlı Aleyna estetiksiz haliyle gündeme oturdu daha 20 yaşında...

Kendisi, yalnızca şarkılarıyla değil aynı zamanda söyledikleri ve giydikleriyle de dikkat çeken bir isim. Genç yaşında büyük başarılara imza atan yıldız, oyunculuk anlamında da bazı adımlar attı tabii ki.

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Aleyna Tilki'yi görünce gözleriniz yuvalarından çıkacak! Bol sıfırlı Aleyna estetiksiz haliyle gündeme oturdu daha 20 yaşında...

Aleyna Tillki 'İşte Bu Benim Masalım' adlı dizide Cemal Can Canseven ile başrolü paylaşıyor.

Aleyna Tilki'yi görünce gözleriniz yuvalarından çıkacak! Bol sıfırlı Aleyna estetiksiz haliyle gündeme oturdu daha 20 yaşında...

Dizi, beklediği ilgiyi göremeyip IMDb'de en düşük puanı alan Türk dizisi oldu.

Aleyna Tilki'yi görünce gözleriniz yuvalarından çıkacak! Bol sıfırlı Aleyna estetiksiz haliyle gündeme oturdu daha 20 yaşında...

2 MİLYON TL KAZANDI

Aleyna Tilki bölüm başı 250 bin TL alan Aleyna Tilki, dizinin 8 bölümü için 2 milyon TL kazandı.

Aleyna Tilki'yi görünce gözleriniz yuvalarından çıkacak! Bol sıfırlı Aleyna estetiksiz haliyle gündeme oturdu daha 20 yaşında...

Başarısının en büyük etkenlerinden birinin Konyalı olması olduğunu söyleyen Tilki, bu yoğun tempoda zaman zaman sağlık sorunları yaşasa da kimse onu durduramıyor.

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