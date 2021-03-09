Aleyna Tilki'yi görünce gözleriniz yuvalarından çıkacak! Bol sıfırlı Aleyna estetiksiz haliyle gündeme oturdu daha 20 yaşında...

Geçtiğimiz günlerde yaptığı 'beni dünya starlarından ayıran şey Konyalı olmam' açıklamasıyla çok konuşulan Aleyna Tilki bir yandan da Youtube'da 7 milyon görüntülemeye ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor. Şimdilerde Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven'le olan dizisi 'İşte Bu Benim Masalım' ile hüsrana uğrayan Aleyna Tilki için bu önemli değil. Öyle ki diziden aldığı bol sıfırlı ücret dudak uçuklatmaya yeter. Bu kadar konuşulan bir isim olunca Aleyna Tilki hakkında pek çok detayın gün yüzüne çıkmaması imkansız. İşte onlardan biri. Henüz 20 yaşında olan Aleyna Tilki'nin değişimi yıllar içerisindeki değişim olay oldu. Gelin birlikte bakalım.

09.03.2021 09:56 - Son Güncelleme: 09.03.2021 09:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





