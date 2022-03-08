Rasim Öztekin 8 Mart 2021'de hayata veda etmişti... Esra Kazancıbaşı, Pelin Öztekin ve Galatasaray camiasından duygusal paylaşım
Rasim Öztekin 8 Mart 2021'de hayata veda etmişti... Rasim Öztekin'in eşi Esra Kazancıbaşı, kızı Pelin Öztekin ve Galatasaray camiasından duygusal paylaşım geldi. Rol aldığı dizi, film ve tiyatro oyunları ile izleyicinin gönlünde taht kuran Rasim Öztekin, geçtiğimiz yıl evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan 62 yaşındaki Öztekin'in ölüm haberi sanat dünyasını yasa boğdu. Tiyatro, sinema ve spor dünyası usta ismi Rasim Öztekin'i ölümünün birinci yıl dönümünde unutmadı.
08.03.2022 12:19 - Son Güncelleme: 08.03.2022 12:26
Rasim Öztekin 8 Mart 2021'de hayata veda etmişti... Esra Kazancıbaşı, Pelin Öztekin ve Galatasaray camiasından duygusal paylaşım geldi...
Rasim Öztekin'in eşi Esra Kazancıbaşı, usta oyuncuyu ölüm yıl dönümünde duygusal bir mesajla andı.
"Bugün 8 Mart...
Aramızdan ayrılışının, sensizlikle ani ve travmatik tanışmamın birinci yıl dönümü.
Senin ve benim gibi birbirlerini büyük sevdayla sevenleri ölüm asla ayıramaz, aşklar ölmez. Çünkü ruhlar yaşar, yokolan bedendir. Sanatçılar da asla ölmez.
Eserleriyle yaşar, ölümsüzleşirler.
Ruhunu sevdiğim adam, aşkım Rasim'im, çaresiz bir özlem ve sevgiyle seni anıyorum."