Rasim Öztekin 8 Mart 2021’de hayata veda etmişti... Esra Kazancıbaşı, Pelin Öztekin ve Galatasaray camiasından duygusal paylaşım

Rasim Öztekin'in eşi Esra Kazancıbaşı, usta oyuncuyu ölüm yıl dönümünde duygusal bir mesajla andı.

"Bugün 8 Mart...

Aramızdan ayrılışının, sensizlikle ani ve travmatik tanışmamın birinci yıl dönümü.

Senin ve benim gibi birbirlerini büyük sevdayla sevenleri ölüm asla ayıramaz, aşklar ölmez. Çünkü ruhlar yaşar, yokolan bedendir. Sanatçılar da asla ölmez.

Eserleriyle yaşar, ölümsüzleşirler.

Ruhunu sevdiğim adam, aşkım Rasim'im, çaresiz bir özlem ve sevgiyle seni anıyorum."