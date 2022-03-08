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Haberler Magazin Necati Şaşmaz'ın mal varlığı olay oldu! Dudak uçuklatan servete Necati Şaşmaz cephesinden yanıt gecikmedi

Necati Şaşmaz'ın mal varlığı olay oldu! Dudak uçuklatan servete Necati Şaşmaz cephesinden yanıt gecikmedi

Necati Şaşmaz'ın mal varlığı olay oldu! Dudak uçuklatan servete Necati Şaşmaz cephesinden yanıt gecikmedi. Kurtlar Vadisi'nde hayat verdiği Polat Alemdar karakteri ile hafızalara kazınan Necati Şaşmaz, mal varlığı ile gündemden düşmüyor. Yatırımları ile dikkat çeken Necati Şaşmaz'dan iddialarla ilgili açıklama geldi.

08.03.2022 12:39 - Son Güncelleme: 08.03.2022 12:44
Necati Şaşmaz’ın mal varlığı olay oldu! Dudak uçuklatan servete Necati Şaşmaz cephesinden yanıt gecikmedi
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Necati Şaşmaz’ın mal varlığı olay oldu! Dudak uçuklatan servete Necati Şaşmaz cephesinden yanıt gecikmedi
Necati Şaşmaz’ın mal varlığı olay oldu! Dudak uçuklatan servete Necati Şaşmaz cephesinden yanıt gecikmedi
Necati Şaşmaz’ın mal varlığı olay oldu! Dudak uçuklatan servete Necati Şaşmaz cephesinden yanıt gecikmedi

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Kenan İmirzalıoğlu, Necati Şaşmaz, Hülya Avşar... Ünlülerin varlıkları dudak uçuklatıyor!

Necati Şaşmaz’ın mal varlığı olay oldu! Dudak uçuklatan servete Necati Şaşmaz cephesinden yanıt gecikmedi

KENAN İMİRZALIOĞLU
Eski binaları restorasyon yaparak yenileyen Kenan İmirzalıoğlu, son olarak Tekirdağ Çerkezköy'den 10 dönüm arazi satın aldı.

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