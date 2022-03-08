Necati Şaşmaz'ın mal varlığı olay oldu! Dudak uçuklatan servete Necati Şaşmaz cephesinden yanıt gecikmedi
Necati Şaşmaz'ın mal varlığı olay oldu! Dudak uçuklatan servete Necati Şaşmaz cephesinden yanıt gecikmedi. Kurtlar Vadisi'nde hayat verdiği Polat Alemdar karakteri ile hafızalara kazınan Necati Şaşmaz, mal varlığı ile gündemden düşmüyor. Yatırımları ile dikkat çeken Necati Şaşmaz'dan iddialarla ilgili açıklama geldi.
08.03.2022 12:39 - Son Güncelleme: 08.03.2022 12:44
İŞTE GAYRİMENKUL ZENGİNİ ÜNLÜLER...
Kenan İmirzalıoğlu, Necati Şaşmaz, Hülya Avşar... Ünlülerin varlıkları dudak uçuklatıyor!