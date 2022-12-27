Salih Bademci'nin kızı İklim büyüdü kocaman oldu! Aynı dizide rol aldığı oyuncu eşiyle yan yana görenler: "Babasının kopyası olmuş"
Salih Bademci'nin kızı İklim büyüdü kocaman oldu! Aynı dizide rol aldığı oyuncu eşiyle yan yana görenler, "İklim babasının kopyası olmuş" diyor. 'Ulan İstanbul', 'İstanbullu Gelin' ve son olarak 'Kulüp' dizisindeki başarılı performansıyla adını geniş kitlelere duyuran Salih Bademci, kızı İklim ile yeni bir fotoğraf paylaştı ve altına, "İklim değişir Akdeniz olur, gülümse" notunu yazdı. Kısa sürede ünlüler tarafından da yorum yağmuruna tutulan Salih Bademci ve kızı İklim'e beğeni üstüne beğeni geldi. İstanbullu Gelin dizisinde eşi İmer Özgün ile birlikte rol alan Salih Bademci'nin kızı babasına benzetildi.
27.12.2022 09:39 - Son Güncelleme: 27.12.2022 09:46
Salih Bademci'nin kızı İklim büyüdü kocaman oldu! Aynı dizide rol aldığı oyuncu eşiyle yan yana görenler, "Babasının kopyası olmuş" yorumları yapıyor.
Ünlü oyuncu Salih Bademci, 'Ulan İstanbul', 'İstanbullu Gelin' ve son olarak ise 'Kulüp' dizisindeki başarılı performansıyla hayranlarından tam not almıştı. İstanbullu Gelin dizisinde eşi İmer Özgün ile birlikte rol alan Salih Bademci Instagram paylaşımıyla dikkat çekti.
2020 yılında kızları İklim'i kucağına alan çift ilk kez anne- baba duygusunu tatmıştı. Salih Bademci ile kızı İklim'i görenler, "Babasının kopyası olmuş" yorumları yapıyor.