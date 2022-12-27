Salih Bademci'nin kızı İklim büyüdü kocaman oldu! Aynı dizide rol aldığı oyuncu eşiyle yan yana görenler: "Babasının kopyası olmuş"

Ünlü oyuncu Salih Bademci, 'Ulan İstanbul', 'İstanbullu Gelin' ve son olarak ise 'Kulüp' dizisindeki başarılı performansıyla hayranlarından tam not almıştı. İstanbullu Gelin dizisinde eşi İmer Özgün ile birlikte rol alan Salih Bademci Instagram paylaşımıyla dikkat çekti.