Rapçi Ceza’nın babası Dalyan Özçalkan son yolculuğuna uğurlandı
Rapçi Ceza babası Dalyan Özçalkan(70)'ın hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Özçalkan bugün Üsküdar'da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.
Ünlü Rapçi Ceza ve Ayben'in babası Dalyan Özçalkan hayatını kaybetti.
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Ceza taziyeleri kabul ederken, tabuta sarılan Ayben babasına gözyaşlarıyla veda etti.
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Üsküdar'da bulunan Çinili Camii'nde kılınan cenaze namazın ardından Dalyan Özçalkan, Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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Acı haberi sosyal medyadan duyuran Ceza, "Büyük Beşiktaşlım Babam 'Danyal Özçalkan' bu gece Hakkın rahmetine kavuştu" diye yazan Ceza, "Acımız çok büyük ve daha fazla yazamıyorum. cenaze bugün (CUMA) ikindi namazından sonra Üsküdar Çinili Camii'nden kalkacaktır. Tüm dostlara" ifadelerini kullanmıştı.
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