Rapçi Ceza’nın babası Dalyan Özçalkan son yolculuğuna uğurlandı

Acı haberi sosyal medyadan duyuran Ceza, "Büyük Beşiktaşlım Babam 'Danyal Özçalkan' bu gece Hakkın rahmetine kavuştu" diye yazan Ceza, "Acımız çok büyük ve daha fazla yazamıyorum. cenaze bugün (CUMA) ikindi namazından sonra Üsküdar Çinili Camii'nden kalkacaktır. Tüm dostlara" ifadelerini kullanmıştı.



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