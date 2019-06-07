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Rapçi Ceza’nın babası Dalyan Özçalkan son yolculuğuna uğurlandı

Rapçi Ceza babası Dalyan Özçalkan(70)'ın hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Özçalkan bugün Üsküdar'da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

07.06.2019 18:42 - Son Güncelleme: 07.06.2019 18:42
Rapçi Ceza’nın babası Dalyan Özçalkan son yolculuğuna uğurlandı

Ünlü Rapçi Ceza ve Ayben'in babası Dalyan Özçalkan hayatını kaybetti.

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Rapçi Ceza’nın babası Dalyan Özçalkan son yolculuğuna uğurlandı

Ceza taziyeleri kabul ederken, tabuta sarılan Ayben babasına gözyaşlarıyla veda etti.

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Rapçi Ceza’nın babası Dalyan Özçalkan son yolculuğuna uğurlandı

Üsküdar'da bulunan Çinili Camii'nde kılınan cenaze namazın ardından Dalyan Özçalkan, Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Rapçi Ceza’nın babası Dalyan Özçalkan son yolculuğuna uğurlandı

Acı haberi sosyal medyadan duyuran Ceza, "Büyük Beşiktaşlım Babam 'Danyal Özçalkan' bu gece Hakkın rahmetine kavuştu" diye yazan Ceza, "Acımız çok büyük ve daha fazla yazamıyorum. cenaze bugün (CUMA) ikindi namazından sonra Üsküdar Çinili Camii'nden kalkacaktır. Tüm dostlara" ifadelerini kullanmıştı.

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Rapçi Ceza’nın babası Dalyan Özçalkan son yolculuğuna uğurlandı
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