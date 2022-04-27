Rapçi Beta Berk Bayındır son yolculuğuna uğurlandı gözyaşları sel oldu aktı! 8.kattan düşerek hayatını kaybetmişti
"Beta" lakabıyla tanınan ünlü rapçi Berk Bayındır, Kağıthane'de yaşadığı lüks rezidansın 8. katındaki dairesinin camından bilinmeyen bir nedenle düşerek hayatını kaybetmişti. Berk Bayındır'ın ölümü sevenlerini yasa boğdu. Genç şarkıcı için bugün cenaze töreni düzenlendi. Törene, anne Belkıs Bayındır, baba Nezih Bayırdır, abisi Bahadır Bayındır, arkadaşları ve sevenleri katıldı.
27.04.2022 15:09 - Son Güncelleme: 27.04.2022 15:09
BETA lakabı ile bilinen rapçi Berk Bayındır, Zincirlikuyu Cami'inde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Kağıthane'de kaldığı rezidanstan düşerek hayatını kaybeden rap sanatçısı Berk Bayındır için Zincirlikuyu Cami'inde cenaze töreni düzenlendi.
Törene, anne Belkıs Bayındır, baba Nezih Bayırdır, abisi Bahadır Bayındır, arkadaşları ve sevenleri katıldı.Berk Bayındır'ın cenazesinin bulunduğu tabutun üzerine şapkası konuldu.